Суд приостановил взыскание денег с Приватбанка жене Боголюбова и Суркисам

Суд решил приостановить взыскание с Приватбанка 864 млн грн по bail-in

Верховный Суд приостановил взыскание с Приватбанка 364 млн грн в пользу А-банка Игоря и Григория Суркисов, а также 500 млн грн в пользу бывшей жены экс-совладельца банка Геннадия Боголюбова - Елены Боголюбовой.

Соответствующие определения суд вынес 15 мая по делу и 21 мая, передает FinClub.

Суд решил приостановить процедуру выполнения решений по взысканию средств до рассмотрения кассационных жалоб Приватбанка.

Напомним, что 22 декабря 2016 года средства Елены Боголюбовой и А-банка, как связанных с акционерами лиц, были списаны со счетов в Приватбанке в рамках процедуры bail-in.

Bail-in - механизм, который используется при санации проблемных банков и предполагает либо конвертацию депозитов в акции финучреждения, либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на пополнение капитала.

5 февраля Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Приватбанка 364 млн грн в пользу А-банка.

13 апреля Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с Приватбанка 500 млн грн в пользу Елены Боголюбовой.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.