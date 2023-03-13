Кабмин предложил увеличить расходы на оборону на более чем 500 млрд

13 марта, 19:12
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Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Кабинет министров в понедельник, 13 марта, поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии», — заявил премьер.

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По его словам, благодаря помощи международных партнеров Украина нашла дополнительные средства для поддержки армию. В законопроекте их предлагают направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники и оборудования. Шмыгаль добавил, что правительство рассчитывает на поддержку Верховной Рады.

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Народная депутат Роксолана Пидласа в Facebook перечислила источники покрытия дополнительных расходов:

  • 419,3 млрд грн — увеличение дефицита госбюджета (внутренние и внешние заимствования);
  • 60,7 млрд грн — увеличение доходов госбюджета (за счет увеличения поступлений ПДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистого налога госбанков;
  • 50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание госдолга;
  • 6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Кабинет министров Украины Госбюджет Выплаты Война России против Украины

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