Кабмин предложил увеличить расходы на оборону на более чем 500 млрд
Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)
Кабинет министров в понедельник, 13 марта, поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии», — заявил премьер.
По его словам, благодаря помощи международных партнеров Украина нашла дополнительные средства для поддержки армию. В законопроекте их предлагают направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники и оборудования. Шмыгаль добавил, что правительство рассчитывает на поддержку Верховной Рады.
Народная депутат Роксолана Пидласа в Facebook перечислила источники покрытия дополнительных расходов:
- 419,3 млрд грн — увеличение дефицита госбюджета (внутренние и внешние заимствования);
- 60,7 млрд грн — увеличение доходов госбюджета (за счет увеличения поступлений ПДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистого налога госбанков;
- 50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание госдолга;
- 6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.