Кабмин предложил увеличить расходы на оборону на более чем 500 млрд 13 марта, 19:12 Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

Кабинет министров в понедельник, 13 марта, поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии», — заявил премьер.



Видео дня

По его словам, благодаря помощи международных партнеров Украина нашла дополнительные средства для поддержки армию. В законопроекте их предлагают направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники и оборудования. Шмыгаль добавил, что правительство рассчитывает на поддержку Верховной Рады.

Народная депутат Роксолана Пидласа в Facebook перечислила источники покрытия дополнительных расходов:

419,3 млрд грн — увеличение дефицита госбюджета ( внутренние и внешние заимствования);

внутренние и внешние заимствования); 60,7 млрд грн — увеличение доходов госбюджета ( за счет увеличения поступлений ПДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистого налога госбанков;

за счет увеличения поступлений ПДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистого налога госбанков; 50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание госдолга;

6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.