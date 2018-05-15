Британский бизнесмен зарегистрировал в Украине новую банковскую группу

Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу GML Banking Group, в состав которой входят киевский Коммерческий индустриальный банк (СomInBank) и факторинговая компания Премьера.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Контролером банковской группы является британский бизнесмен Стефан Пол Пинтер. Ранее в апреле 2018 года он обратился к регулятору с просьбой признать данную группу и согласовать КИБ ответственным лицом этой группы.

"По результатам рассмотрения представленных документов Национальный банк принял решение признать банковскую группу GML Banking Group и согласовать банк ответственным лицом этой группы", – говорится в сообщении.

GML Banking Group стала тридцатой признанной НБУ банковской группой.

Коммерческий индустриальный банк зарегистрирован в 1993 году. По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2018 года по размеру общих активов КИБ занимал 67-е место (700,6 млн грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Пинтер является владельцем и директором международной группы компаний GML с главным офисом в Лондоне, Великобритания. Группа GML была основана в 1983 году, имеет офисы в Лондоне, Киеве, Москве, Генуе и Тбилиси, осуществляет управление активами в размере более $600 млн.