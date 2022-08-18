Охота за триллионом долларов. Британские юристы ищут инвесторов для финансирования исков против граждан и компаний из РФ — Bloomberg 18 августа, 19:52 Британские юристы собирают средства на компанию по изъятию российских средств, попавших под санкции (Фото:© derwiki / Pixabay)

Ряд британских юридических компаний, в частности, McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP, ищут инвесторов для финансирования судебных процессов против российских граждан и компаний, подпавших под санкции.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, эта группа, называющая себя Украинским альянсом справедливости, рассчитывает отсудить средства у российских частных лиц и компаний, чтобы направить их на компенсацию украинцам потерь, понесенных в результате развязанной Россией войной в Украине. При этом часть средств должна пойти инвесторам, финансирующим иски.

Видео дня

По оценкам юристов, эта инициатива может привести к высвобождению до $1 трлн долларов российских активов.

Как сообщил партнер-учредитель McCue Jury Джейсон МакКью, на данный момент уже выявлены активы общей стоимостью $200 млрд в качестве объектов для исков,

Читайте также: Зеленский создал рабочую группу для взыскания компенсации с России

В то же время, как сообщает агентство, разблокировка активов, находящихся под санкциями, большая часть которых пребывает в непрозрачных офшорных юрисдикциях, будет сложным и длительным процессом.

Еще больше усложняет ситуацию то, что около 20 попавших под санкции россиян, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича и Петра Авена, подали иски в Европейский суд, пытаясь добиться отмены санкций.

Коалиция юристов также пытается привлечь средства на краудфандинговой платформе, говорят источники. Изначально она обратилась к украинским миллиардерам, но не получила поддержки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.