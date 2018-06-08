Более половины украинцев перестали доверять банкам - опрос

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Более половины украинцев перестали доверять банкам - опрос
Фото: NBU/Flickr

Доля украинцев, которые не доверяют банкам, по итогам 2017 года составила 53%, тогда как в 2015 году этот показатель составил 19%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса об осведомленности потребителей о системе гарантирования вкладов физических лиц, проведенном проектом USAID Трансформация финансового сектора, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным опроса, доля украинцев, которые не доверяют банкам свои средства, выросла до 48% в 2017 году с 33% в 2015 году.

Также происходит изменение критериев, по которым вкладчики выбирают банки. Так, в 2015 года наличие гарантий интересовало 49% украинцев, а на размер ставки обращали внимание только 29%.

Вместе с тем  в 2017 году важность этих факторов для выбора банка практически сравнялась - 56% обращают внимание на гарантии и 53% - на доходность депозитов.

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