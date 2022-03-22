BNP Paribas. Французский банк с конца марта перестанет обслуживать российских клиентов

22 марта, 13:44
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Французский BNP Paribas перестанет обрабатывать транзакции российских клиентов с марта (Фото:BNP Paribas)

Французский BNP Paribas перестанет обрабатывать транзакции российских клиентов с марта (Фото:BNP Paribas)

Французский банк BNP Paribas SA сообщил, что не будет осуществлять новые операции в России.

Банк присоединится к растущему списку европейских компаний, стремящихся сократить присутствие в стране после начала военной операции на Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

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BNP Paribas решил прекратить новое финансирование и деловые операции в России.

Банк также уведомил корпоративных клиентов о том, что его российское подразделение не сможет обрабатывать их транзакции с конца марта.

В BNP Paribas напомнили, что банк постепенно сокращал присутствие в РФ в течение последних нескольких лет и к текущему моменту оно было ограниченным.

В Украине в группу BNP Paribas входит Укрсиббанк.

Ранее сообщалось, что венгерская OTP Group не исключает уход с российского рынка.

Редактор: Александр Иванов

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