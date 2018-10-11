Бизнесу упростили работу с кассовыми аппаратами

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Минфин отменил обязательное использование кассовых книг
Фото: Pixabay

Минфин отменил обязательное использование кассовых книг

Министерство финансов упростило регистрацию регистраторов расчетных операций (РРО), отменив обязательное использование книг учета расчетных операций (КУРО).

Об этом свидетельствует опубликованный в Официальном вестнике приказ №773, передает Интерфакс-Украина.

В частности, Минфин позволил регистрацию и перерегистрацию РРО по одному заявлению, автоматизировав при этом сам процесс. Документ устанавливает электронный обмен информацией между Государственной фискальной службой и Центром сервисного обслуживания при регистрации РРО.

Помимо этого, использование КУРО предусматривается только в случае неисправности РРО. При наличии резервного аппарата КУРО позволяется не использовать.

Приказ вступил в действие с 1 октября этого года.

Ранее Государственная фискальная служба запустила тестовую версию электронного чека и проверки чеков в электронном кабинете.

Также Кабмин упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

 

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