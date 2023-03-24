Пора определяться. Европейский центробанк требует от Raiffeisen уйти из России — Reuters 24 марта, 09:10 Raiffeisen Bank продолжает работу на российском рынке (Фото:Leonhard Foeger / Reuters)

Европейский центробанк настаивает на том, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International закрыл свой бизнес в России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Давление возникло после того, как высокопоставленный чиновник США по вопросам санкций выразил обеспокоенность по поводу бизнеса Raiffeisen в России во время визита в Вену в феврале», — заявил один из источников.

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Хотя ЕЦБ не просит Raiffeisen немедленно покинуть страну, центробанк требует предоставить план по свертыванию бизнеса в РФ. Такой план может включать продажу или закрытие российского банка.

Однако, по словам источников, Raiffeisen пока не намерен представлять такой план, а австрийские чиновники считают такие шаги необоснованным иностранным вмешательством.

Представитель Raiffeisen сказал, что изучает все варианты, «включая тщательно управляемый выход», добавив, что банк уже сократил кредитование в РФ.

Raiffeisen в настоящее время является самым важным западным банком в России, на него приходится примерно четверть переводов в евро.

Также один из источников агентства заявил, что чиновники ЕЦБ не хотят оказывать давление на Raiffeisen с целью немедленной продажи, опасаясь, что это может привести к финансовому кризису.

Представитель министерства финансов Австрии заявил, что, хотя возврата к статус-кво в отношениях с Россией быть не может, многие международные компании, включая банки, продолжают деятельность в РФ.

«Между Россией и остальным миром ведется значительная торговля такими товарами, как зерно, удобрения, нефть, газ, никель и другие металлы, которые… требуют оплаты», — сказал он.

Как сообщалось, 23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

В украинском Райффайзен Банке заявили, что внесение Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны не повлияет на работу украинской «дочки» банка.

Кроме того, санкционный орган США начал расследование Raiffeisen Bank International и его работы в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщали австрийские СМИ, Raiffeisen Bank International планирует обменять свои активы в РФ на австрийские активы Сбербанка России.