Бизнес недоволен трехмесячным отсутствием правил округления сумм в чеках

За три месяца округление сумм в чеках так и не заработало на практике

1 октября проходит три месяца действия постановления Национального банка Украины (НБУ) о округлениях сумм в чеках при отсутствии монет мелких номиналов. При этом на практике этого не происходит. Практические разъяснения фискальных государственных органов постановления НБУ - отсутствуют. В Налоговом кодексе не предусмотрены операций округления, а бизнес опасается применения штрафных санкций за неправильное отражение сумм округления в бухгалтерском и налоговом учете.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Европейская Бизнес Ассоциация обращается в Национальный банк Украины, Министерство финансов Украины с просьбой пересмотреть концепцию применения округления. Важно на законодательном и нормативном уровне все же урегулировать данную проблему. Без этого норма не сможет заработать. А иметь не действующее законодательство - бессмысленно", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЕБА, с момента принятия постановления НБУ правительственные органы имели более трех месяцев для того, чтобы подготовиться к введению в действие округления. Например, разработать разъяснения, какую именно сумму бизнес должен подавать в чеках (до или после округления), какую сумму нужно указывать при регистрации налоговых накладных, наладить программное обеспечение для предоставления отчетности и тому подобное.

Самое проблемное - это применение округления к регулируемым ценам и тарифам на коммунальные услуги. Поскольку, в меньшую сторону минимальные суммы округлять нельзя, а максимальные - в большую. Например, это касается цен на алкоголь, табак и др.

"Поэтому возникает вопрос, каким должен быть алгоритм действий в данном случае, чтобы вся налоговая документация была оформлена верно и к бизнесу не возникало вопросов у органов государственной фискальной службы", - отмечают в Ассоциации.

В налоговом комитете Ассоциации отмечают, что если вопрос коснется закругления сумм по оплате коммунальных платежей, это ощутимо отразится на незащищенных слоях населения.

"Сейчас к бизнесу пока не приходят с проверками фискальные органы, но опасения существуют", - отмечают в Ассоциации.

Напомним, что с 1 июля 2018 года в Украине прекратили чеканку и выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Чеканить будут только монеты номиналами 10 и 50 копеек. В связи с этим Нацбанк ввел округления в чеке общих сумм расчетов наличными за товары и услуги.