Криптооттепель. Курс биткоина вырос на 11% - до максимума за шесть месяцев
Курс криптовалюты Bitcoin вырос на 11% (Фото:MichaelWuensch / pixabay)
Курс криптовалюты биткоин вырос до максимума за пол года — почти до $25 000.
Криптовалюта биткоин выросла в цене на 11,2% и вплотную приблизилось к отметке в $25 000 за монету, что является максимальной ценой с августа прошлого года.
Это следует из данных Coindesk.
Ночью котировки достигали максимальных значений в $24 898. Меньшие по объему криптовалютные активы вроде Ethereum и Cardano также выросли.
В начале недели криптоактивы подверглись значительному падению из-за запрета на определенные криптовалюты в США, пишет Bloomberg. Кроме того на падение курса повлияло решение нью-йоркского регулятора прекратить эмиссию третьего по величине стейблкоина — BUSD.
Однако впоследствии криптоактивы продолжили восстановление после прошлогоднего падения; Bitcoin вырос почти на 50% с начала года.
Это свидетельствует о том, что инвесторы избавляются от опасений относительно усиления регуляторного давления со стороны США, считают в Bloomberg.
Отмечается, что цены на криптовалюты растут вместе с ростом мировых рынков на фоне все большей уверенности в том, что повышение процентных ставок Федрезервом США может унять инфляцию, не доводя США до рецессии.
Ранее Goldman Sachs назвал биткоин одним из самых эффективных активов в 2023 году.