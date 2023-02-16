Криптооттепель. Курс биткоина вырос на 11% - до максимума за шесть месяцев 16 февраля, 11:58 Курс криптовалюты Bitcoin вырос на 11% (Фото:MichaelWuensch / pixabay)

Курс криптовалюты биткоин вырос до максимума за пол года — почти до $25 000.

Криптовалюта биткоин выросла в цене на 11,2% и вплотную приблизилось к отметке в $25 000 за монету, что является максимальной ценой с августа прошлого года.

Это следует из данных Coindesk.

Видео дня

Ночью котировки достигали максимальных значений в $24 898. Меньшие по объему криптовалютные активы вроде Ethereum и Cardano также выросли.

В начале недели криптоактивы подверглись значительному падению из-за запрета на определенные криптовалюты в США, пишет Bloomberg. Кроме того на падение курса повлияло решение нью-йоркского регулятора прекратить эмиссию третьего по величине стейблкоина — BUSD.

Однако впоследствии криптоактивы продолжили восстановление после прошлогоднего падения; Bitcoin вырос почти на 50% с начала года.

Это свидетельствует о том, что инвесторы избавляются от опасений относительно усиления регуляторного давления со стороны США, считают в Bloomberg.

Отмечается, что цены на криптовалюты растут вместе с ростом мировых рынков на фоне все большей уверенности в том, что повышение процентных ставок Федрезервом США может унять инфляцию, не доводя США до рецессии.

Ранее Goldman Sachs назвал биткоин одним из самых эффективных активов в 2023 году.