Криптооттепель. Курс биткоина вырос на 11% - до максимума за шесть месяцев

16 февраля, 11:58
Поделиться:
Курс криптовалюты Bitcoin вырос на 11% (Фото:MichaelWuensch / pixabay)

Курс криптовалюты Bitcoin вырос на 11% (Фото:MichaelWuensch / pixabay)

Курс криптовалюты биткоин вырос до максимума за пол года — почти до $25 000.

Криптовалюта биткоин выросла в цене на 11,2% и вплотную приблизилось к отметке в $25 000 за монету, что является максимальной ценой с августа прошлого года.

Это следует из данных Coindesk.

Видео дня

Читайте также:

Криптозима вымывает из отрасли тех, кого привлек ажиотаж роста, и оставляет только преданное ядро — разработчиков программ и технологий блокчейна (Фото:REUTERS/Dado Ruvic) Глубокая средизимье. В 2022 году пузырь криптовалюты лопнул. Что принесет 2023 год? — The Economist

Ночью котировки достигали максимальных значений в $24 898. Меньшие по объему криптовалютные активы вроде Ethereum и Cardano также выросли.

В начале недели криптоактивы подверглись значительному падению из-за запрета на определенные криптовалюты в США, пишет Bloomberg. Кроме того на падение курса повлияло решение нью-йоркского регулятора прекратить эмиссию третьего по величине стейблкоина — BUSD.

Однако впоследствии криптоактивы продолжили восстановление после прошлогоднего падения; Bitcoin вырос почти на 50% с начала года.

Это свидетельствует о том, что инвесторы избавляются от опасений относительно усиления регуляторного давления со стороны США, считают в Bloomberg.

Отмечается, что цены на криптовалюты растут вместе с ростом мировых рынков на фоне все большей уверенности в том, что повышение процентных ставок Федрезервом США может унять инфляцию, не доводя США до рецессии.

Ранее Goldman Sachs назвал биткоин одним из самых эффективных активов в 2023 году.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Биткоин Криптовалюта Курс Bitcoin Курс криптовалют

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X