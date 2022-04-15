Особенности наличных и безналичных расчетов в военное время 15 апреля, 11:38 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською НБУ

С 24 февраля 2022 года финансовая система Украины работает в условиях военного положения. Национальный банк Украины изменил некоторые правила предоставления финансовых услуг, о чем и расскажем в этом материале.

Безналичные расчеты

Никаких запретов на безналичные расчеты НБУ не устанавливал, расчеты картами проходят, работают платежные терминалы, мобильные приложения и системы онлайн-банкинга в Украине и за рубежом.

Снятие наличных со счетов

Ежедневный лимит на снятие наличных в Украине — 100 тыс. грн (это эквивалент $3,4 тыс.). С гривневых счетов можно снять средства в гривне, с валютных — в валюте или в гривне, предварительно продав валюту.

За границей действует тот же лимит на снятие средств с валютных счетов. В то же время обналичивание с гривневого счета ограничено суммой 100 тыс. грн в месяц.

Альтернативные методы снятия наличной гривни

Кроме снятия наличных с банкоматов, наличные можно получить на кассах ряда магазинов, аптек и АЗС. Спросите у кассира о такой возможности.

Фото: НБУ

Наличная гривня за границей

Если планируете выезжать за границу, лучше наличную гривню заранее зачислить в Украине на свой карточный счет, а дальше за границей рассчитываться картой. В большинстве стран наличную гривню сложно будет обменять.

Официальный курс гривни к иностранным валютам

24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 29,25 грн/$. Остальные курсы устанавливаются НБУ ежедневно. Курсы банков могут отличаться от официального курса НБУ. Курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями должен быть не ниже официального на день совершения сделки.

Курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% официального курса НБУ на день совершения сделки.

Покупка наличной иностранной валюты

С 14 апреля населению разрешено покупать наличную иностранную валюту.

В то же время для предотвращения давления на валютный рынок уполномоченное учреждение может продавать наличную валюту в пределах разницы между общими объемами покупки и продажи наличной валюты.

Обращаем ваше внимание, что покупка безналичной иностранной валюты пока запрещена, кроме исключений, определенных постановлением № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).

Продажа иностранной валюты

Ограничения продажи иностранной валюты (наличной и безналичной) отсутствуют, если это не российские или белорусские рубли.

Конвертация доллар/евро возможна только в безналичной форме.

Продать иностранную валюту можно в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи, в обменниках и через онлайн-банкинг.

Фото: НБУ

Переводы в иностранной валюте

Разрешено переводить с собственных карточек на карты физических лиц за границей до 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц. Без ограничений разрешено переводить средства для оплаты обучения и расходов, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных за границей.

Для содействия деятельности волонтеров физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту на покупку ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте (это более $13,5 тыс.). К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Переводы из-за границы для тех, кто хочет поддержать родных или волонтеров в Украине

НБУ не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях.

В целом сделать перевод можно через системы мгновенных переводов или самостоятельно с карты на карту или по системе SWIFT по номеру IBAN. Выбирайте способ в зависимости от возможностей банка, в котором вас обслуживают, и размера комиссии.

Снятие переводов из-за границы

Переводы, осуществляемые через системы мгновенных переводов без открытия счетов, могут сниматься без ограничений, но с учетом возможностей банка или финансового учреждения.

Если переводы поступают на счет в банке, физическое лицо может ежедневно снимать эквивалент 100 тыс. грн.

Лучше использовать безналичные расчеты, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на банки, не подвергать опасности инкассаторов и себя. Детальнее о том, как работает финансовый рынок в военное время, можно прочитать на специальном портале НБУ «Финансовая оборона Украины»: https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/

Ограничение — необходимый шаг для поддержки экономики и финансовой системы в условиях войны. После победы Украины ограничения будут отменены.

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