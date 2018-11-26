Нужно снизить уровень напряжения, – глава ассоциации банков

Введение военного положения в Украине не повлияет на работу банковской системы.
Об этом сообщил НВ Бизнес Роман Шпек, глава Независимой ассоциации банков Украины, после встречи главы Национального банка Украины Якова Смолия с топ-менеджерами крупных коммерческих банков страны.
"Сейчас наша главная задача – донести информацию инвесторам и клиентам о том, что никаких ограничений не предвидится. Нужно снизить уровень напряжения", – говорит Шпек. По его словам, банки и банковские операции будут проводиться в штатном режиме.
Сегодня днем правление НБУ во главе с председателем Яковом Смолием созвало на внеочередную встречу руководителей 40 крупнейших банков страны для подготовки банковского сектора к работе в условиях режима военного положения в случае его возможного введения.
"Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", – заявил на встрече Смолий.
Шпек поясняет, что объем золотовалютных резервов позволяет НБУ выходить на рынок и осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы стабилизировать курс.
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