Нужно снизить уровень напряжения, – глава ассоциации банков

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Роман Шпек, руководитель Независимой ассоциации банков Украины, уверяет, что с банками все будет хорошо
Фото: НБУ

Роман Шпек, руководитель Независимой ассоциации банков Украины, уверяет, что с банками все будет хорошо

Введение военного положения в Украине не повлияет на работу банковской системы.

Об этом сообщил НВ Бизнес Роман Шпек, глава Независимой ассоциации банков Украины, после встречи главы Национального банка Украины Якова Смолия с топ-менеджерами крупных коммерческих банков страны.

"Сейчас наша главная задача – донести информацию инвесторам и клиентам о том, что никаких ограничений не предвидится. Нужно снизить уровень напряжения", – говорит Шпек. По его словам, банки и банковские операции будут проводиться в штатном режиме.

Сегодня днем правление НБУ во главе с председателем Яковом Смолием созвало на внеочередную встречу руководителей 40 крупнейших банков страны для подготовки банковского сектора к работе в условиях режима военного положения в случае его возможного введения.

"Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", – заявил на встрече Смолий.

Шпек поясняет, что объем золотовалютных резервов позволяет НБУ выходить на рынок и осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы стабилизировать курс.

 

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