Банковская группа Ахметова стала меньше

Национальный банк Украины (НБУ) исключил из банковской группы Первого украинского международного банка (ПУМБ) инвестиционную компанию Тессера Капитал.
Данное решение принято 1 октября, свидетельствуют данные регулятора.
На данный момент в состав группы ПУМБ входит одноименный банк и четыре страховые компании: АСКА, АСКА-Жизнь, Ильичевская, АСКО-Донбасс Северный.
ПУМБ основан в 1991 году. К началу января 2018 года владельцем существенного участия банка являлся бизнесмен Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).
В январе-июне 2018 года его чистая прибыль превысила 1 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов ПУМБ занимал 6-е место (50,8 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.
Банковская группа ПУМБ создана в 2013 году.
Инвесткомпания Тессера Капитал на 100% принадлежит СКМ Финанс, конечным бенефициарным собственником которой является Ахметов.
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