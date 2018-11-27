Банкиры спрогнозировали падение курса гривни из-за военного положения

Гривня может подешеветь к концу недели до 29 грн/$ при отсутствии действий Нацбанка

Введение военного положения в 10 областях страны приведет к дополнительному давлению на курс гривни, однако глубокой девальвации национальной валюты не произойдет.

Такое мнение высказали банкиры, опрошенные агентством Интерфакс-Украина.

"При отсутствии дополнительных экономических и политических шоков, своевременной и взвешенной курсовой коррекционной политике Нацбанка курс в ближайшее время закрепится в районе отметки 28 грн/$1", – сказал директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При этом он добавил, что введение военного положения может вызвать краткосрочное усиление ситуативных дисбалансов спроса и предложения валюты. Но если ситуацию на межбанке контролирует регулятор, участвуя в торгах различными инструментами и нивелируя пиковые дисбалансы, то ажиотажные настроения наличного рынка усиливают спекулятивную составляющую и создают эффект самораскручивающейся спирали.

В то же время, отметил Куринной, более весомыми факторами, влияющими на курсовую динамику, являются ценовые тренды на ключевые товары украинского экспорта – зерновые и металлопродукцию – и импорта – энергоносители. Также влияние оказывают инфляционные и девальвационные настроения бизнеса и населения, а также ход сотрудничества с МВФ, имеющего опыт финансовой помощи странам, на территории которых проходили военные конфликты.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что если в течение недели НБУ не выйдет на межбанк с поддержкой курса гривни, то национальная валюта может подешеветь к концу недели до 29 грн/$1.

"Но глубокой девальвации не будет – среднегодовой курс по итогам года не превысит отметку в 29,3 грн/$1 [29,3 грн/$1 – показатель среднегодового курса гривни, заложенного в госбюджет-2018 – ред.]. После отмены военного положения гривня начнет укрепляться", – добавил банкир.

Председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло отметила, что НБУ имеет достаточно инструментов для поддержки курса гривни и не допустит резкой девальвации.

"В ближайшее время волатильность курса гривни существенно повысится в связи с введением военного положения, но НБУ обладает широким спектром инструментов и достаточным объемом резервов, чтобы удержать курс гривни от резкой девальвации. Маловероятно, что курс гривни до конца текущего года преодолеет отметку в 30 грн/$1", – сказала Хейло.

Напомним, что накануне украинские банки резко подняли курсы валют – у некоторых "ценники" на наличный доллар США подскочили за день сразу на 1 грн.

Официальный курс НБУ, который опирается на сделки межбанка, демонстрирует незначительное повышение и все еще ниже уровня 28 грн/$. На вторник НБУ поднял его всего лишь на 10 копеек – 27,89 грн/$, а курс евро поднял на 15 копеек – до 31,70 грн/€.

При этом, котировки гривни выросли с 27,89 -27,90 грн/$ на закрытии торгов в понедельник, 26 ноября, до 28,07- 28,15 грн/$ на открытии межбанковского валютного рынка во вторник.

Ранее партнер консалтинговой компании Atlant Finance Юрий Нетесанный сказал в комментарии НВ Бизнес, что определенная нервозность на рынке действительно связана с введением военного положения. Компании, которые имеют гривню, хотят ее обменять на валюту. Впрочем, по прогнозам компании, курс сохранится в коридоре 27,70-28,20 грн/$, возможно, будет скорректирован в пределах 28-28,5 грн/$.