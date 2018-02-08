Банки уменьшили количество дефолтных кредитов

Объем "дефолтных" кредитов (неработающих кредитов со 100%-ной вероятностью невозврата) в украинских банках на 1 января 2018 года составил 593,6 миллиарда гривен, или 55,6% от общего объема выданных кредитов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с показателем на 1 сентября 2017 года, когда впервые была представлена ​​отчетность о «дефолтных» кредитах, текущий уровень снизился на 0,9 п. П.

По информации НБУ, 15,6% "дефолтных" кредитов на сумму 93,353 миллиарда гривен приходится на заемщиков - физических лиц, 84,3% на 500,259 миллиарда гривен - юридических лиц (кроме банков, бюджетных учреждений и должников по инвестиционным кредитам).

Наибольшая доля "дефолтных" кредитов в банках БТА Банк (99,1%), ВТБ Банк (93,6%) и БМ Банк (93,1%).

Ранее в НБУ отмечали, что Украина установила мировой антирекорд по проблемным кредитам.

Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает сокращения доли проблемных кредитов в украинских банках до 45-50% до конца 2018 года.

В начале февраля Верховная Рада приняла законопроект о создании в Украине централизованного кредитного реестра, что позволит улучшить уровень оценки кредитных рисков банков с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов.