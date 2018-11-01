Банки стали активнее кредитовать украинцев

За третий квартал 2018 года чистые гривневые кредиты физическим лицам выросли на 10,6% равномерно по всем группам банков. В годовом измерении гривневые кредиты населению выросли на 38% г/г.
Об этом говорится в октябрьском Обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком Украины.
Кредитование бизнеса сезонно ускорилось на 8,3% за квартал, преимущественно в банках с иностранным капиталом и госбанках.
Кроме того, в банках сократилась доля неработающих кредитов на 1,4 п.п. - до 54,3%.
Вложения финучреждений в ОВГЗ выросли на 17 млрд грн. В частности, спрос на государственные ценные бумаги обеспечили государственные банки, отметили в НБУ. Депозитные сертификаты сократились на 2,8 п.п. до самого низкого с 2014 года уровня - 2,1%.
В июле-сентябре росли почти все составляющие пассивов банков, в том числе средства международных финансовых организаций и межбанковские обязательства, а также средства Национального банка.
В Нацбанке подчеркнули, что ожидаемое возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом будет способствовать стабильности макроэкономической среды в четвертом квартале.
До конца года сохранится приток депозитов и развитие розничного кредитования, банковский сектор останется прибыльным, убеждены в регуляторе.
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