Банки начали передавать налоговой финансовые данные о физлицах-предпринимателях

В ГФС считают, что значительная часть предпринимателей скрывают свои настоящие доходы

В Украине начал работать механизм взаимодействия Государственной фискальной службы (ГФС) и банковских учреждений в части обмена информацией о счетах физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщил и. о. заместителя главы ведомства Евгений Бамбизов на своей Facebook-странице.

"От банков… получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности", – пишет он.

Он напомнил, что ГФС еще летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физлицам, имеющим открытые счета. Ведомство считает, что значительная часть ФЛП скрывают свои настоящие доходы, используя для своей предпринимательской деятельности – расчетов за услуги и товары – счета, открытые по требованию физических лиц.

По словам Бамбизова, из почти 2 млн самозанятых лиц банковские счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, имеют лишь 964 тыс. ФЛП.

Бамбизов считает, что речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса и уклонении от налогов. По его оценкам, от этого бюджет несет существенные потери – речь идет о миллиардах гривен.

"В очередной раз обращаюсь к физлицам-предпринимателям. Декларируйте доходы, работайте прозрачно. Только при таких условиях возможен диалог между фискальной службой и предпринимателями. Мы готовы поддержать и защитить каждого, кто ведет честный бизнес, - но в то же время все, кто пытается "спрятаться", рано или поздно понесут ответственность. Никаких компромиссов. Будь то крупный бизнес или малый предприниматель. Налоги должны платить все", – подытожил налоговик.