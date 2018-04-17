Банкам запретили устанавливать завышенную пеню по просроченным кредитам

Завышенная пеня за просроченный платеж по кредиту является незаконной.Такое решение принял Верховный суд Украины.

Об этом говорится в решении ВС/КЦC № 487/7824/15-ц от 6 марта, пишет Ubr.ua.

Исходя из материалов дела, заемщик заключил с банком договор возобновляемой кредитной линии, по которому получил потребительский кредит на сумму 807 тыс. грн. под 17,5% годовых.

Также договором была предусмотрена пеня в 17% за каждый день просрочки платежа.

По иску заемщика этот пункт договора был признан судами недействительным, с чем согласился и Верховный суд. При этом банк настаивал, что клиент был ознакомлен с содержанием кредитного договора перед его заключением.

Суд, ссылаясь на ст. 18 закона О защите прав потребителей, признал размер пени несправедливой, противоречащей принципам разумности и добросовестности, поскольку такой пункт договора устанавливает требование по уплате непропорционально большой суммы компенсации (более 50% стоимости продукции).

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины придумал, как банкам разобраться с проблемными кредитами одного общего должника. Нацбанк намерен запустить пилотный проект по урегулированию проблемной задолженности в банках, которые имеют общих должников.