Банкам Латвии угрожают проблемы из-за рискованных клиентов

Любой из десяти банков в Латвии, который до сих пор не урегулировал работу со своими иностранными клиентами, может столкнуться с проблемами.

Об этом заявила министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола в передаче Утренняя панорама на ЛТВ, передает агентство Интерфакс-Украина.

Комментируя итоги состоявшейся накануне встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли, министр сказала, что такие банки могут оказаться под усиленным вниманием регулятора и контролирующих органов.

По ее словам, в течение многих лет у банков был "большой аппетит" к работе с рискованными клиентами, что стало своего рода бизнесом. "Но это вчерашний день, и у этого бизнеса нет будущего, поэтому банки должны очень быстро переориентироваться. Думаю, что последние события стали хорошим сигналом и для других банков о том, что времени для такой переориентации осталось не так много", - сказала глава Минфина.

На вопрос о том, может ли постичь участь BLV Bank и другие латвийские банки, Рейзниеце-Озола ответила, что в Латвии имеется, по крайней мере, десять банков, которые еще не упорядочили свою работу с иностранными клиентами. Конкретные банки министр не назвала.

В середине февраля структура Минфина США FinCEN объявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

26 февраля ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.

Банк отвергает все обвинения FinCEN, опровергнуть их поручено ликвидаторам.

8 марта после встречи с представителем Минфина США Рейзниеце-Озола заявила, что Латвия получила от американских партнеров сигнал о том, что латвийские банки по-прежнему отмывают деньги.

"Латвийский финансовый сектор упрекают в том, что банки используются для перечисления средств, связанных с подверженными санкциям лицами, предприятиями или странами. Но американские партнеры пока не передадут эти факты Латвии. Во время встречи было ясно указано, что в финансовом секторе по-прежнему есть проблемы", - сказала министр.