PIN-код для Смилянского. Укрпочта нашла себе новый банк — раньше он принадлежал российскому олигарху 19 апреля, 09:30 NV Премиум Игорь Смелянский продолжает искать пути выхода на банковский рынок (Фото:NV)

Укрпочта может получить банк, национализированный из-за санкций против россиян. Для принятия решения, возможно, придется консультироваться с МВФ.



Последние пять лет руководитель Укрпочты Игорь Смилянский мечтает вывести государственного оператора почты на банковский рынок.



Смилянский уверен, что 12 млн граждан, в основном из сел, благодаря Укрпочте с банковской лицензией смогут получать качественные финансовые услуги, которые сейчас для них недоступны. А государственный бюджет в течение четырех лет сможет сэкономить 10 млрд грн.

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«В случае создания почтового банка все пенсионеры, получающие свои выплаты через нас, станут его клиентами. Это значит, что государство перестанет выплачивать нам 2,5 млрд грн на компенсацию тарифа на доставку пенсий», — уверяет Смилянский.

В январе прошлого года Укрпочта подала в Нацбанк документы на покупку Альпари Банка. В июне приобретение даже успел согласовать Антимонопольный комитет Украины.



Но против превращения Укрпочты в банк выступил НБУ. «Роль государства в банковском секторе должна уменьшаться, а не расти, — заявили тогда в Нацбанке. — Уменьшение роли государства будет способствовать конкуренции и соответственно повышению качества финансовых услуг». Более чем за год Укрпочта не получила согласования регулятора.



Смилянский нашел другой выход. NV Бизнес выяснил, какой банк и как может получить государственный почтовый оператор.

Новая цель Смилянского

