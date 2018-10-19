Банк Тигипко завершил слияние с "дочкой" российского Сбербанка

ТАСкомбанк завершил слияние с VS Банком.

Соответствующее решение утвердили на общем собрании акционеров банков, сообщили в пресс-службе ТАСкомбанка.

В результате реорганизации кредитный портфель ТАСкомбанка превысил 13,8 млрд грн. Сеть банка выросла на 30% - до 109 отделений в 44-х городах Украины.

Напомним, что российский Сбербанк продал львовский VS банк Тигипко в декабре прошлого года.

В мае этого года в ТАСкомбанке заявляли о намерении присоединить львовский VS Банк. В июле НБУ разрешил провести реорганизацию VS Банк путем присоединения к ТАСкомбанку по упрощенной процедуре.

Отметим, что недавно ччредитель и основной акционер Группы ТАС – бизнесмен Сергей Тигипко заявлял о планах по покупке очередного банка.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, VS Банк, две страховые компании и ряд других организаций. Учредителем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

VS Банк основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 18-е место (14,4 млрд грн), VS Банк - 37-е место (2,2 млрд грн) среди 84 действовавших в стране.