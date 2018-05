Банк Тигипко запланировал поглощение купленной у Сбербанка России "дочки"

ТАСкомбанк Тигипко намерен присоединить VS Банк

ТАСкомбанк украинского бизнесмена Сергея Тигипко намерен присоединить львовский VS Банк (ВиЭс Банк), который был выкуплен в декабре прошлого года у Сбербанка России.

Соответствующий вопрос вынесен на годовое общее собрание акционеров ТАСкомбанка, которое запланировано на 22 мая.

Так, акционеры банка намерены утвердить план реорганизации путем присоединения VS Банка, утвердить сроки проведения реорганизации, утвердить договор о присоединении VS Банка к ТАСкомбанку и создать ревизионную комиссию для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей, находящихся на учете VS Банка.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, ВиЭс банк, Универсал банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,7 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

Российский Сбербанк продал львовский VS банк Тигипко в декабре прошлого года.

ВиЭс банк (до декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон банк) основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ВиЭс банк 34-е место (3,3 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.