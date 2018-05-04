Банк Порошенко стал в разы менее прибыльным

Банк Порошенко сократил прибыль почти в 3 раза

За первые три месяца 2018 года Международный инвестиционный банк (МИБ) сократил чистую прибыль в 2,7 раза – до 9,8 млн грн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (26,9 млн грн).

Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.

Чистые комиссионные доходы банка составили 25,3 млн грн, чистые процентные доходы - 56 млн грн.

В 2017 Международный инвестиционный банк увеличил прибыль на 77,8% - до 75,8 млн грн.

Основные показатели работы банка:

Показатель, млн грн 31.12.2017 31.03.2018 Изменение, % Активы 8 907,4 8 507,8 -4,49 Кредиты клиентам 2 011,2 1 928,8 -4,10 Средства клиентов 8 247 7 763,7 -5,86 Всего капитала 283,8 293,6 3,45

Международный инвестиционный банк основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (9,4 млрд грн) банк занимал 24-е место среди 84 действующих банков.

Основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко – первый заместитель председателя фракции партии Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко (14,9%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава Днепропетровского опытного завода Энергоавтоматика, председатель набсовета компании Иста-Центр Олег Зимин (оба – по 9,9%).