Банк Порошенко стал в разы менее прибыльным

За первые три месяца 2018 года Международный инвестиционный банк (МИБ) сократил чистую прибыль в 2,7 раза – до 9,8 млн грн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (26,9 млн грн).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистые комиссионные доходы банка составили 25,3 млн грн, чистые процентные доходы - 56 млн грн.
В 2017 Международный инвестиционный банк увеличил прибыль на 77,8% - до 75,8 млн грн.
Основные показатели работы банка:
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Международный инвестиционный банк основан в 2008 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (9,4 млрд грн) банк занимал 24-е место среди 84 действующих банков.
Основным акционером МИБ выступал президент Украины Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.
Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко – первый заместитель председателя фракции партии Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко (14,9%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава Днепропетровского опытного завода Энергоавтоматика, председатель набсовета компании Иста-Центр Олег Зимин (оба – по 9,9%).
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