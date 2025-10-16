Почему корпоративная культура должна начинаться с заботы об эмоциональном состоянии? Как восхождение на Говерлу меняет рабочие отношения? И почему театр или марафон становятся не менее важными, чем финансовые инструменты? О новых форматах программы благополучия и командном эффекте рассказывает директор департамента развития человеческого капитала банка Пивденный Юлия Титуренко.

Юлия Титуренко, директор департамента развития человеческого капитала банка Південний

— Какие именно нововведения в сфере эмоционального благополучия появились в этом году?

— В банке Пивденный действует комплексная программа, охватывающая все основные сферы жизни сотрудников — эмоциональную, физическую, социальную и финансовую. Она призвана создать среду, в которой работники чувствуют поддержку не только в профессиональной деятельности, но и в повседневных жизненных ситуациях. Именно такой подход дает ощущение стабильности и уверенности, помогает преодолевать вызовы современности и сохранять баланс.

Особое внимание уделяется эмоциональному благополучию. В начале полномасштабной войны мы сделали акцент на индивидуальной психологической поддержке, ведь именно в этом нуждалась команда в первые, самые сложные месяцы. У сотрудников была возможность обратиться к психотерапевтам и получить помощь, однако опыт показал: пользуется такой опцией небольшая часть сотрудников. Остальные переживают те же вызовы — стресс, усталость, тревожность, — но не всегда готовы к личным консультациям.

Тогда возникла идея изменить подход, сделать его более открытым и коллективным. Консультации психотерапевтов, конечно, остались, но мы начали добавлять в программу форматы, которые объединяют большинство команды и дают возможность проживать эмоции вместе. Так появились вебинары по ментальному здоровью, культурная инициатива Год украинского искусства, участие в беговых марафонах, командные покорения карпатских вершин и ресурсные встречи.

Таким образом, мы сформировали комплексный подход, который одновременно укрепляет эмоциональный ресурс людей и объединяет команду.

— Можете ли поделиться обратной связью от сотрудников относительно психотерапевтической поддержки, групп поддержки или ресурсных встреч?

— Психотерапевтическими консультациями пользуются от 3 до 5% коллег. Это соответствует средним показателям по Украине, ведь далеко не все готовы сразу обращаться за индивидуальной помощью. Чтобы охватить значительно более широкую часть команды, мы добавили серию онлайн-вебинаров, посвященных эмоциональной поддержке. Темы выбирались на основе опросов сотрудников — наиболее востребованными темами стали: стрессоустойчивость, техники сохранения ресурса и планирование в условиях неопределенности. Каждая из таких встреч собрала от 100 до 150 участников, что дало возможность коллегам не только получить новые инструменты для самоподдержки, но и почувствовать себя частью сообщества, которое переживает подобные вызовы. Следующим шагом станут ресурсные встречи, которые стартуют ближе к ноябрю — периоду, когда люди чаще всего чувствуют усталость, недостаток энергии и потребность во вспомогательном плече. Темы встреч также будут определять сотрудники, так программа будет оставаться живой и адаптивной. Ожидаем, что этот формат станет промежуточным звеном между массовыми мероприятиями и индивидуальными консультациями.

— Какую роль играют корпоративные культурные мероприятия, такие как Год украинского искусства, в поддержании ментального здоровья команды?

— Формируя программу благополучия, мы проводили опрос среди сотрудников о том, каких инициатив им не хватает. И часть ответов касалась именно культурного аспекта. Когда началась полномасштабная война, многие поставили на паузу все, что казалось «непервоочередным», — походы в театр, кино, на концерты. Казалось, что в условиях ежедневных потерь культура не имеет значения. Но со временем мы увидели: именно она помогает сохранить внутренний баланс, ощущение жизни и себя в ней. Так родилась культурная программа Год украинского искусства, которая дает возможность каждому сотруднику выбрать билет на театральное представление, оперу и балет, хореографические постановки и концерты музыкальных исполнителей. За несколько месяцев в Году украинского искусства приняли участие около 200 коллег, что составляет почти 15% всей команды, и это хороший показатель, учитывая, что многие театры в начале лета завершают сезон и возвращаются к зрителям осенью. В целом мы ожидаем, что этой возможностью воспользуется 80% сотрудников, и первые результаты это подтверждают. Люди отмечают, что культурные события помогают переключить внимание с постоянных новостей и стресса войны, восстановить внутренний ресурс и почувствовать гордость за украинскую культуру. Немаловажен и фактор общности: многие приходят на спектакль или концерт с коллегами, и это создает атмосферу единства и доверия. В результате сотрудники открывают друг друга с новой стороны, а такие совместные переживания положительно влияют на рабочий климат. Фактически это сочетание культурного просвещения и командообразования, которое работает естественно и органично.

— Как работники реагируют на возможность покорить Говерлу?

— Реакция превзошла все ожидания: в восхождении приняли участие более 320 человек. Для удобства и безопасности организовали разные маршруты: более сложный — на Говерлу, и более легкие — на Драгобрат и Хомяк, чтобы каждый мог выбрать подходящий для себя вариант. Все, кто отправился на вершину, успешно поднялись. Коллеги рассказывали, что этот опыт стал для них двойным ресурсом: с одной стороны, физическая нагрузка помогла перезагрузить голову, с другой — поддержка команды создала чрезвычайный эмоциональный эффект. Кто-то помогал с рюкзаком, кто-то — поделился водой, а кто-то просто подбадривал словом. В результате люди почувствовали настоящее командное единение, которое переносится и на работу. После таких событий проще находить общий язык, договариваться и решать задачи.

« Это путешествие дало мне возможность в очередной раз убедиться, что рядом со мной коллеги, которые всегда готовы помочь, поддержать, вдохновить. Я уверена на миллион процентов, что команда Пивденного готова покорить все вершины мира! Горжусь тем, что я являюсь частью этой команды! Путешествие было волшебным!»

— Какое значение для программы благополучия имеют спортивные активности, в частности участие в благотворительном забеге?

— Участие в забеге для нашей команды стало не только спортивным событием. Это был и способ эмоциональной перезагрузки, и сильный командный опыт, когда общая дистанция помогает преодолевать собственные переживания и тревоги. Но еще больший смысл это событие приобрело благодаря цели, которую мы выбрали вместе. Мы бежали не просто ради результата, а чтобы поддержать важный проект — строительство центра протезирования в Одессе, который реализует Superhumans. Для банка с одесскими корнями эта инициатива имеет особое значение: мы хотим, чтобы и в нашем городе появилось место, где ветераны смогут получить шанс на новую жизнь.

Такой формат активностей показывает, что спорт в нашей программе — это не только о физическом здоровье. Это и о возможности почувствовать себя частью общего дела, когда личные усилия превращаются в реальный вклад в общественно важные изменения.

— Видите ли вы положительные изменения во взаимодействии работников между собой и с руководством после запуска или расширения программы?

— Да, и эти изменения ощутимы. Совместные активности стали мостиком для построения доверия и более открытой коммуникации. Например, после художественных вечеров или восхождения на Говерлу сотрудники чаще делятся, что чувствуют большую близость к коллегам и руководителям, которые участвовали вместе с ними. Это естественным образом сужает дистанцию в рабочих процессах: люди скорее обращаются за помощью, охотнее обсуждают сложные вопросы и легче находят решения. Условия гибридной работы часто уменьшают живой контакт, но такие события становятся стимулом приходить в офис, чтобы еще раз увидеться с командой. Фактически, программа выполняет не только роль поддержки эмоционального состояния, но и является важным инструментом для развития внутренней культуры партнерства.

— Что планируется дальше в программе благополучия?

— Традиционно мы будем ориентироваться на отзывы команды: проведем опрос, послушаем, какие форматы коллеги хотят видеть в следующем году. Но уже сейчас очевидно, что людям очень не хватает живого общения и простого времени вместе. Именно поэтому мы начали пилотировать новые форматы — например, кинотеатр на заднем дворе офиса. Казалось бы, это несложная идея, но уже на первый показ записалось более ста человек. И мы видим: даже если фильм знаком большинству, важен не сам просмотр, а возможность собраться, поговорить, провести вечер вместе в неформальной атмосфере.

Это подсказывает, что корпоративная программа благосополучия должна развиваться не только через крупные мероприятия вроде горных восхождений или марафонов, но и через простые, но искренние встречи рядом с коллегами. В планах — сделать такие форматы регулярными, особенно в тёплый сезон, и дать им пространство для развития. При этом мы точно оставляем то, что уже хорошо работает: консультации психотерапевтов, групповые занятия и поддерживающие мероприятия, которые пользуются спросом. А новые идеи будем постепенно добавлять, опираясь на то, что подскажет сама команда.