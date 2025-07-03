Вид на Банк Англии и финансовый район в Лондоне (Фото: REUTERS/Mina Kim)

Банк Англии начал опрос общественного мнения о том, каким должен быть дизайн новой серии банкнот фунтов стерлингов.

Консультации с общественностью начались 2 июля и продолжатся до 31 июля, сообщает Банк.

«На наших банкнотах изображены выдающиеся исторические личности с 1970 года, когда Уильям Шекспир стал первым человеком, не являющимся монархом, изображенным на банкноте Банка Англии. Существует множество способов представить Великобританию на наших банкнотах. Консультации дают людям возможность выразить свое мнение о том, какую тему они хотели бы видеть на следующей серии наших банкнот», — сказано в сообщении.

Банк Англии определил шесть потенциальных тем для новых банкнот:

— известные исторические личности (кроме ныне живых людей и не считая правящего монарха);

— архитектура и достопримечательности;

Реклама

— искусство, культура и спорт;

— примечательные события в истории;

— инновации;

— природа.

Общественность также может предлагать другие темы для рассмотрения.

«Банкноты — это больше, чем просто важное средство платежа, они служат символическим представлением нашей коллективной национальной идентичности и возможностью прославить Великобританию», — заявила Виктория Клеланд, главный кассир Банка Англии.

Независимо от выбранной темы или тем на следующей серии банкнот будет изображен портрет монарха.

В Банке Англии также отметили, что, хотя использование наличных и сократилось за последнее десятилетие, они по-прежнему остаются предпочтительным способом оплаты для каждого пятого человека.

Ранее сообщалось, что Европейский центробанк изменит дизайн банкнот евро впервые за 23 года.