Чарльза тоже не будет. Австралия уберет портрет Елизаветы II со своих банкнот 3 февраля, 13:49 Чарльз и Елизавета во время платинового юбилея британской королевы. Лондон, Великобритания, 5 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay/Pool/File Photo)

Резервный банк Австралии (центробанк страны) намерен заменить портрет британской королевы Елизаветы II на банкнотах номиналом 5 австралийских долларов на изображения, связанные с коренными народами страны.

Кроме того, центробанк решил не размещать на валюте и портрет нового короля Чарльза III, сообщает Financial Times.

Как ожидается, изменения вступят в силу через несколько лет.

Видео дня

Новые банкноты в 5 австралийских долларов будут выполнены в дизайне, посвященном культуре и истории первых австралийцев. На другой стороне банкноты по-прежнему будет изображен австралийский парламент.

Австралийское республиканское движение считает, что использование изображения британского монарха на валюте Австралии в 2023 году «уже не оправдано». Британский монарх в Австралии считается официальным главой государства, он назначает генерал-губернатора в качестве представителя короны в стране, хотя эта должность является церемониальной.

Портрет Елизаветы II был утвержден для полимерной банкноты в 5 австралийских долларов в 1992 году.

Ранее сообщалось, что банкноты новых фунтов стерлингов с портретом короля Чарльза III поступят в обращение к середине 2024 года.