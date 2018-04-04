Аудитор "большой четверки" ответил на обвинения Приватбанка

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (Украина) заявляет, что указывала в своем аудиторском отчете за 2015 год по Приватбанку операции финучреждения со связанными лицами и считает безосновательными недавние обвинения банка.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Компания утверждает, что аудит финансовой отчетности Приватбанка за 2013-2015 годы осуществлялся в полном соответствии с международными стандартами.

Также PwC известна информация о том, что Приватбанк подал иск в суд против кипрской PricewaterhouseCoopers Limited и украинской компании ПрайсвотерхаусКуперс

"PwC (Украина) не были предоставлены никакие официальные документы, связанные с данным иском, поэтому компания не в состоянии подробно прокомментировать этот вопрос", - говорится в сообщении.

PwC напоминает, что в начале 2016 года Приватбанк и его ключевые акционеры согласовали с Национальным банком комплексный план реструктуризации.

"Как указано в финансовой отчетности за 2015 год, на начало 2016 года Приватбанк и его ключевые акционеры согласовали с Национальным банком Украины комплексный план реструктуризации. 30 июня 2016, накануне подписания аудиторского заключения за 2015 год, во время встречи с PwC (Украина) представители НБУ подтвердили, что план реструктуризации выполняется по согласованному графику. PwC (Украина) не владеет информацией по выполнению плана реструктуризации после подписания своего аудиторского заключения по 2015 год", - отметили аудиторы.

Компания также указала, что в финансовой отчетности за 2016 год руководство банка отметило, что в течение октября-ноября 2016 года (после предоставления аудиторского заключения за 2015 год) были реструктуризированы кредиты на сумму более 137 млрд грн - с изменением валюты кредитов, процентных ставок, условий погашения и залога по кредитам. В конце 2016 были признаны убытки от обесценения этих кредитов общей суммой 135 млрд грн.

PricewaterhouseCoopers (PwC) – международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в сфере консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в так называемую "большую четверку" аудиторских компаний. Штаб-квартира сети находится в Лондоне.

Напомним, что в июле 2017 года Национальный банк Украины исключил ПрайсвотерхаусКуперс из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Основанием для принятия такого решения стало подтверждение ПрайсвотерхаусКуперс недостоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка, в частности, размера кредитного риска и регулятивного капитала. Также сообщалось, что выводы ПрайсвотерхаусКуперс не отражали реальных рисков работы Приватбанка, которые стали причиной признания банка неплатежеспособным, его национализации и существенных расходов государства на капитализацию.

PwC была аудитором Приватбанка с середины 1990-х годов. Компания заявляет, что "аудит финансовой отчетности Приватбанка за 2015 год проводился в соответствии с международными стандартами аудита", в том числе в отношении сделок с заинтересованностью.

В начале этого года ПрайсвотерхаусКуперс подала в суд на Национальный банк.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.