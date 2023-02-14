Громкое дело. В Фонде гарантирования вкладов объяснили, когда арестуют активы Константина Жеваго и почему сумма взыскания составляет 46 млрд грн 14 февраля, 13:48 Эксклюзив NV Светлана Рекрут (Фото:NV)

Глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут в интервью NV Бизнес рассказала, почему государство хочет взыскать с бывшего собственника банка Финансы и Кредит Константина Жеваго 46 млрд грн

Как рассказала NV Бизнес глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Света Рекрут, по делу Жеваго существует два направления. «Первый — криминальный, по которому собственно Жеваго задержали в Куршевеле. Это дело ГБР. Основная претензия к нему — это вывод средств через Meinl Bank AG ( Австрия) и Bank Frick&Co ( Лихтенштейн) за границу. Старая, классическая схема. У нас был процесс в Великобритании, по итогам которого суд отказал в юрисдикции и принял, что иск подлежит рассмотрению в Украине, но признал, что подобные операции в банке происходили, и есть все основания для всемирного ареста активов. Всемирный арест можно реализовать, только когда мы пройдем суды в Украине», — сказала она.

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