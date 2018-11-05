АМКУ заинтересовался выплатой валютных переводов без открытия счета

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследование рынка услуг по организации выплаты физическим лицам переведенной из-за границы иностранной валюты по срочным переводам без открытия банковского счета (неторговые операции).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.
"Целью исследования является контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на рынке услуг по организации выплаты физическим лицам переведенной из-за границы иностранной валюты по срочным переводам без открытия банковского счета (неторговые операции), определение имеющихся проблемных вопросов во взаимоотношениях между украинскими гражданами, которые переводят средства, и международными системами перевода средств, в частности в части установления размера комиссионного вознаграждения за перевод средств, и по результатам исследования подготовка предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие конкуренции", – отмечается в сообщении.
В Украине действует 7 международных систем перевода средств, согласно данным Нацбанка. При этом 79% всех трансграничных переводов в Украину в январе-июне 2018 года только через две системы – через Western Union и MoneyGram – осуществлено 79% всех трансграничных переводов в Украину (56% и 23% соответственно).
Как сообщалось, в Украину за полгода перевели $1,2 млрд, из Украины – $140 млн. В пределах Украины объем переводов составил 69,4 млрд грн.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования