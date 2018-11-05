АМКУ заинтересовался выплатой валютных переводов без открытия счета

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследование рынка услуг по организации выплаты физическим лицам переведенной из-за границы иностранной валюты по срочным переводам без открытия банковского счета (неторговые операции).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

"Целью исследования является контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции на рынке услуг по организации выплаты физическим лицам переведенной из-за границы иностранной валюты по срочным переводам без открытия банковского счета (неторговые операции), определение имеющихся проблемных вопросов во взаимоотношениях между украинскими гражданами, которые переводят средства, и международными системами перевода средств, в частности в части установления размера комиссионного вознаграждения за перевод средств, и по результатам исследования подготовка предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие конкуренции", – отмечается в сообщении.

Читайте также: Минфин собрался усилить контроль над денежными переводами украинцев

В Украине действует 7 международных систем перевода средств, согласно данным Нацбанка. При этом 79% всех трансграничных переводов в Украину в январе-июне 2018 года только через две системы – через Western Union и MoneyGram – осуществлено 79% всех трансграничных переводов в Украину (56% и 23% соответственно).

Как сообщалось, в Украину за полгода перевели $1,2 млрд, из Украины – $140 млн. В пределах Украины объем переводов составил 69,4 млрд грн.