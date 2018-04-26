АМКУ начал проверку "драконовских" комиссий при денежных переводах

АМКУ изучает, нет ли ущемления прав потребителей при уплате комисии с денежных переводов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) запросил у 51 банка информацию по тарифам на денежные переводы в рамках комплексного исследования рынка этих услуг. В рамках проверки ведомство хочет узнать, ущемляются ли права потребителей при взимании комиссионной платы.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Анна Артеменко.

"Это комплексное исследование, направленное в том числе на изучение вопросов, есть ущемление прав потребителей, которые платят комиссия при переводах", – написала она на странице в Facebook.

Учитывая увеличение количества переводов из-за границы, в том числе исследуется вопрос об установлении комиссии банками и платежными системами, добавила она.

Как сообщалось, по итогам 2017 года официальный объем денежных переводов в Украину уменьшился до $2,4 млрд. Из Украины переводы также сократились - на 18,8% до $286 млн.

Однако после того, как Нацбанк пересмотрел методику подсчета и учел неформальные каналы поступления валюты в Украину от трудовых мигрантов, суммы денежных переводов в 2015-2017 годах были пересмотрены в сторону увеличения в среднем на $2 млрд ежегодно. Таким образом, по итогам 2017 года Украина вернулась в ТОП-15 стран по объему переводов с показателем в $9,2 млрд.