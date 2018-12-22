Угроза рецесии. Американские биржи рухнули с худшими показателями за десятилетие Сегодня, 09:38 1593 Цей матеріал також доступний українською Недельное снижение ведущих фондовых индексов США стало худшим со времен Большой рецессии

Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последнее десятилетие, сообщает CNN и другие американские СМИ. Три ведущих фондовых индекса США - Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 – серьезно упали к закрытию бирж 21 декабря.

Так, индекс Dow Jones испытал самое существенное недельное снижение с октября 2008 года, опустившись с понедельника, 17 декабря, на 1655 пунктов (6,9%). Nasdaq упал за неделю на 8,4% - наихудшее снижение процентных ставок с ноября 2008-го. А недельные потери S&P 500 на 7,1% стали худшими с августа 2011 года.

При этом индекс Nasdaq, считающийся важным показателем динамики курсов ценных бумаг высокотехнологичных и быстро растущих компаний, впервые после рецессии 2008 года переместился на "медвежий рынок" – т.е. снижающийся.

В целом все три главных биржевых индекса США упали более чем на 12% в декабре. Темпы падения близятся к худшим показателям со времен Великой депрессии, отмечает CNN.

Фондовые индексы США снижались всю неделю из-за ожидания последнего заседания руководства Федеральной резервной системы, определяющей монетарную политику США, а также на опасениях относительно возможной приостановки работы правительства и госучреждений США.

Напомним, Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) начнется процедура частичной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия денег, то есть "шатдаун".

В Сенате не достигли соглашения по вопросу пограничной безопасности США, в частности, предложение республиканцев направить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, где большинство составляют республиканцы, ранее одобрила эту инициативу. Однако демократы в Сенате заблокировали данный проект.

Ранее президент США Дональд Трамп, настаивающий на постройке стены, грозил риском "шатдауна", если Республиканская партия не договорится с демократами, которые не поддерживают финансирование этой идеи.

Однако у падения биржевых индексов есть и более глобальные причины.

"Инвесторов беспокоит перспектива глобального экономического спада. Политический хаос из-за Brexit, надвигающаяся приостановка работы правительства США и отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса также вызывают опасения", - отмечает СNN.