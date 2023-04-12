Не пожалеют миллиардов. Чтобы спасти Украину, средств хватит — министр финансов США 12 апреля, 09:38 Джанет Йеллен, министр финансов США (Фото:Simone Fontana via Flickr)

Средств, предоставляемых ЕС, США и другими международными донорами, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности Украины до конца 2023 года.

Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен в обращении к участникам весеннего собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает Голос Америки.

Видео дня

По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд. Однако, если война будет продолжаться до конца 2025 года — потребность вырастет до $140 млрд, сказал журналистам чиновник МВФ Гэвин Грей перед заседанием.

Если война будет продолжаться, заявила Йеллен, США будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить то, в чем нуждается Украина. «Я убеждена, что существует мощная двухпартийная поддержка. Это касается и наших партнеров», — сказала она.

Долгосрочную помощь Украине доноры будут координировать через отдельную платформу, заявила Йеллен.

«В дополнение к этому мы предоставили средства на неотложное восстановление, на приоритетные потребности Украины, например энергосети», — добавила она.

Стоимость послевоенного восстановления Украины Всемирный банк оценивает на уровне $411 млрд.

Йеллен заверила: «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно». Она приветствовала одобрение программы МВФ, ставшей «важным сигналом о широкой международной готовности поддерживать Украину».

Ранее сообщалось, что по оценкам Всемирного банка Украины в 2023 году не будет хватать $11 млрд на критически важные нужды.