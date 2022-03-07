American Express. Третья глобальная платежная система полностью уходит из России и Беларуси 7 марта, 11:38 Цей матеріал також доступний українською American Express приостановила работу в РФ и РБ (Фото:Daniel Foster / Flickr)

Международная платежная компания American Express приостанавливает работу в России и Беларуси.

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Стивен Сквери, сообщает Интерфакс-Украина.

«Карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также приостанавливаем все бизнес-операции в Беларуси», — сказано в заявлении.

Ранее корпорация прекратила работу с российскими банками, попавшими под санкции.

Как сообщалось, международные платежные системы Visa и Mastercard объявили, что прекратят транзакции в России в течение нескольких дней (ориентировочно, до 10 марта, — ред.).

Отдельно сообщалось, что российским пользователям Visa и Mastercard станут недоступны сервисы Google и Apple Pay.

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