Ахметов возглавил рейтинг самых богатых людей Украины по версии журнала Фокус

По итогам 2017 года Ринат Ахметов остается самым богатым украинцем с состоянием в 3,1 млрд долларов, согласно рейтингу журнала Фокус.

В первую пятерку вошли совладельцы группы Приват Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с 1,6 и 1,5 млрд долларов, а также Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов и владелец Ferrexpo Константин Жеваго с 1 млрд долларов.

На шестом месте - владелец компании Мироновский хлебопродукт Юрий Косюк, его состояние оценили в 900 млн долларов.

На седьмом - владелец Кернел Групп Андрей Веревский с 785 млн долларов. На восьмом месте рамположился владелец Смартхолдинг Вадим Новинский с 734 млн долларов.

За ним идут владелец DCH Group Александр Ярославский с 645 млн долларов и владелец Group DF Дмитрий Фирташ с 640 млн.

Президент Петр Порошенко выбыл из топ-10 и занимает 11 место с состоянием в 542 млн долларов.

По версии Bloomberg, Ахметов занимает 393 место в рейтинге 500 самых богатых людей мира. По подсчетам агентства, на деньги Ахметова Украина может просуществовать 36 дней.