Аэропорт Борисполь будет сдавать авиакассы в аренду по-новому

Международный аэропорт Борисполь решил выставлять на конкурс все кассовые помещения, не продлевая действующие договоры аренды.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передают Українськi Новини.

"Принято решение не продлевать действующие договоры аренды, а все кассовые помещения выставлять на новую конкурсную процедуру. Это позволит привести арендную плату за авиакассы к рыночным реалиям, обеспечив увеличение как поступлений в государственный бюджет, так и неавиационные доходы аэропорта", - сказал коммерческий директор аэропорта Георгия Зубко.

По итогам торгов, проведенных 10 октября районным отделением Фонда государственного имущества в Киевской области, была зафиксирована месячная арендная плата за площадь 3,7 кв. м на уровне 66 тыс. грн.

Аукцион стартовал с 1,9 тыс грн (без НДС) за 1 кв. м и закончился финальным предложением победителя 17,8 тыс. грн.

Также отмечается, что договоры аренды, на основании которых авиакассы арендовались до сих пор, были заключены РО ФГИ в Киевской области еще на 2014-2016 года.

Арендная плата по этим договорам в среднем составляла 1,2-1,5 тыс. грн за 1 кв. м (без НДС).

Международный аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине. Общая площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.