На зарплаты учителям и госслужащим. Всемирный банк будет выделять Украине по $200 млн ежемесячно
Штаб-картира Всемирного банка (Фото:ru.wikipedia.org)
Минфин Украины вместе со Всемирным банком разрабатывают проект поддержки государственных расходов, общий объем помощи составит $ 1,5 млрд.
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Об этом в интервью Укринформу рассказал замминистра финансов Роман Ермолычев.
По его словам, в условиях приоритетного направления госсредств на нужды защиты от российской вооруженной агрессии часть ресурса пришлось перераспределить.
«Однако Минфин постоянно ищет альтернативные источники финансирования потребностей государства. В том числе и для поддержки образования. Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим совместный с Всемирным банком проект Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине. Объем объявленной помощи составит $1,5 млрд», — заявил Ермолычев.
В рамках этого проекта, как отметил заместитель министра финансов, предусмотрено возмещение расходов госбюджета на оплату труда работников госорганов, а также зарплаты учителям общего среднего образования. «В среднем Всемирный банк будет возмещать по $200 млн в месяц», — добавил Ермолычев.
Как сообщалось, в конце апреля Всемирный банк предоставил Украине почти 500 млн евро грантовой помощи.
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