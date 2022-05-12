На зарплаты учителям и госслужащим. Всемирный банк будет выделять Украине по $200 млн ежемесячно 12 мая, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Штаб-картира Всемирного банка (Фото:ru.wikipedia.org)

Минфин Украины вместе со Всемирным банком разрабатывают проект поддержки государственных расходов, общий объем помощи составит $ 1,5 млрд.

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Об этом в интервью Укринформу рассказал замминистра финансов Роман Ермолычев.

По его словам, в условиях приоритетного направления госсредств на нужды защиты от российской вооруженной агрессии часть ресурса пришлось перераспределить.

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«Однако Минфин постоянно ищет альтернативные источники финансирования потребностей государства. В том числе и для поддержки образования. Поэтому уже сейчас вместе с другими органами власти готовим совместный с Всемирным банком проект Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине. Объем объявленной помощи составит $1,5 млрд», — заявил Ермолычев.

В рамках этого проекта, как отметил заместитель министра финансов, предусмотрено возмещение расходов госбюджета на оплату труда работников госорганов, а также зарплаты учителям общего среднего образования. «В среднем Всемирный банк будет возмещать по $200 млн в месяц», — добавил Ермолычев.

Как сообщалось, в конце апреля Всемирный банк предоставил Украине почти 500 млн евро грантовой помощи.

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