20-21 марта 2018 в Киеве состоится Форум «Стратегии Финансовой Трансформации 2018»

20-21 марта 2018 года в Киеве состоится Форум «Стратегии Финансовой Трансформации 2018» — двухдневное бизнес-мероприятие, посвященное «прорывным» технологиям и их влиянию на финансовую функцию.

Более 200 делегатов Форума ожидают презентации и дебаты CFOs ведущих компаний.

Участники обсудят стратегии повышения стоимости бизнеса в условиях «революции технологий» и рыночной нестабильности. Особое внимание будет уделено моделям трансформации, переходу к бизнес-партнерству и финансовому управлению, основанному на данных и технологиях.

Участие в этом уникальном мероприятии будет полезно руководителям, финансистам и стратегам, для которых трансформация бизнес-процессов и использование новых технологий относятся к задачам ближайшего будущего.

Организатор форума — FA Service.

Программа Форума и условия участия на сайте www.cfo.ua