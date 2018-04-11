19 апреля в Киеве состоится IIІ Украинский инфраструктурный форум

19 апреля 2018 в Киеве состоится III «Украинский инфраструктурный форум» - крупнейший форум в Украине с фокусом на привлечение инвестиций в инфраструктурный сектор. Организатор Форума - A7 CONFERENCES. Партнер солнечной энергетики - RENTECHNO, Партнер – Лимтранс, Официальный перевозчик - Turkish Airlines, Инвестиционный партнер - A7 CAPITAL.

Место проведения: Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул. Набережно-Крещатицкая, 1).

Дата: 19 апреля 2018 (7: 30-17: 20)

Инвестиционные возможности локального рынка инфраструктуры - основной акцент «Украинская инфраструктурного форума», уже в третий раз станет крупнейшим мероприятием в Украине, который объединяет влиятельных игроков индустрии, украинских производителей, международных инвесторов, профильные ассоциации, посольства, ведущие медиа и смежные отрасли. Целью Форума является привлечение внимания международных и отечественных инвесторов к потенциалу транспортной системы Украины.

Инфраструктурный сектор в Украине растет в течение нескольких последних лет, основные сдвиги произошли в 2017 году. Одной из ведущих отраслей инфраструктуры является авиатранспорт. По 2017, Борисполь обслужил более 10 млн. Пассажиров и стал абсолютным рекордсменом среди украинских аэропортов. Еще в августе миллионного пассажира 2017 обслужил аэропорт Киев-Жуляны, в октябре отметку в 1 млн. Пассажиров преодолел аэропорт Одесса, а 1 декабря - аэропорт Львов. Министерство инфраструктуры Украины сообщает, что в 2017 году на модернизацию украинских региональных аэропортов выделено 800 млн. Гривен. Впрочем, доходы отрасли тоже выросли, например, 2017 аэропорт Борисполь заработал около 4 млрд. гривен.

Автомобильная отрасль инфраструктуры также развивается с 2017 года. За 2017 год отремонтировано 2100 км дорог, тем не менее, за 2016 – всего 950 км. На суму 54 млрд. гривен провел закупки Укравтодор. 2018 год станет особенным для отрасли, ведь именно в этом году стартует Всеукраинская дорожная реформа. Она будет выполнена в три шага: создание Государственного фонда (начал работу 1 января 2018 года), децентрализацию дорог и безопасность дорог.

Стремительно развивается сфера железнодорожного транспорта. За 2017 год «Укрзализниця» получила прибыль размером около 100 млн. гривен. В течении 2017 года, предприятия «Укрзализници» построили 2333 полувагоны, а в 2018 году планируется купить 2475 полувагонов за собственные деньги и 3000 за деньги ЕБРР, кроме того, 3600 полувагоны – построить. Интересно, что за 2017 год было перевезено более 90 млн. пассажиров, а также внедрено 728,4 млн. инвестиций. Кроме того, к маю 2018 года обещают закончить реконструкцию нового Бескидского тоннеля.

Что касается водного транспорта, то Министерство инфраструктуры на ежегодной конференции заявили, что ключевым направлением деятельности в 2018 станет модернизация морской портовой инфраструктуры. Чистая прибыль портов Украины в 2017 году – около 3,4 млрд. грн. В 2017 году в морскую инфраструктуру инвестировали около 1,87 млрд. грн., а в 2018 планируется внедрить целых 4,26 млрд. гривен.

В 2017 на 20% вырос чистый доход Укрпошты – 5,5 млрд., в сравнении с 4,4 млрд. в 2016 году. А в 2018 Укрпошта собирается внедрить технологии личного кабинета, чат-ботов и АPI, а также увеличить количество международных отправлений, обновить компьютеры в отделениях и создать мобильное приложение. Как видно, происходят улучшения и в сфере коммуникаций.

На ІІІ Украинском инфраструктурном форуме будет представлен опыт украинских и зарубежных передовых компаний в разных сферах, а также их опыт по роботе с инвестициями. Первой сессией на Форуме будет: «Украина как логистический хаб для иностранных инвестиций». В докладах этой тематики речь будет идти о программе развития автомобильной инфраструктуры и деятельность дорожных фондов, возможности логистики и модернизацию городского транспорта. Следующая сессия будет сосредоточена на авиатранспорте, где спикеры откроют конкурентные возможности украинского авиаперевозчика, развитие сети аэропортов, особенности законодательства и внедрения лоукостеров. О железнодорожном и пригородном транспорте речь пойдет в докладах третьей секции, а именно инвестиционные возможности проектов отрасли, модернизацию, перспективы развития, а также локализацию технологических решений для украинской инфраструктуры. Цифровой инфраструктуре и телекоммуникациям посвящена последняя сессия Форума. Эксперты отрасли подготовят профессиональные доклады о значении цифровой инфраструктуры для развития экономики Украины в целом, развития телекоммуникаций в Украине, внедрение 4G-связи и опыт привлечения инвестиций в отрасль.

Среди ключевых спикеров Форума: Ярослав Дубневич, Глава Комитета по вопросам транспорта, Верховная Рада Украины, Виктор Довгань, Заместитель Министра по вопросам европейской интеграции, Министерство инфраструктуры Украины, Евгений Кравцов, И.о. главы управления, ПАТ «Украинская железная дорога», Мария Барабаш, Президент, A7 GROUP, Соучредитель, Союз Украинских Предпринимателей (СУП), Владимир Мезенцев, Генеральный директор, Лемтранс, Хаске Дикманн, Генеральный менеджер по цифровом транспорте, General Electric, Владимир Шульмейстер, Первый заместитель Министра инфраструктуры Украины (2014-2016), Директор направления «Инфраструктура будущего», Украинский институт будущего, Виктор Чумак, Заместитель главы Комитета по вопросам противодействия коррупции, Верховная Рада Украины, Славомир Новак, И.о. Главы, Государственное агентство автомобильных дорог Украины и другие.

Организатор Форума – A7 CONFERENCES. Партнер солнечной энергетики – RENTECHNO, Официальный перевозчик – Turkish Airlines, Инвестиционный Партнер – A7 CAPITAL. Генеральный Информационный ТВ-Партнер - News One. Генеральный Информационный Партнер – РБК Украина. Генеральный Новостной Партнер – Интерфакс-Украинa. Генеральный Радио Партнер – радио «Голос столицы». Эксклюзивный Бизнес Медиа-Партнер – журнал «Бизнес». Международный Бизнес Медиа-Партнер – UBJ. Генеральный Деловой Медиа-Партнер – Фокус. Информационный Правовой Партнер – Liga.zakon. Медиа-Партнеры: Новое время, Апостроф, Капстроительство, Экология предпринимательства, Liga.net, Global Ukraine, Международный журнал "Судоходство", BuildPortal, Delo.ua, журнал Перевозчик. При поддержке: Американская торговая палата, Kyiv Post, Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса, ГО ВЦРТИ, Рада предпринимателей при КМУ, Оборудование и инструменты для профессионалов, АМЭУ, Промышленность в фокусе, Союз предпринимателей Украины и т.д.

Программу и дополнительную информацию можно найти на сайте: a7conf.com/infra