13 января Приватбанк приостановит операции по картам Сегодня, 02:41 35 Цей матеріал також доступний українською Банк не будет работать четыре часа

Из-за потенциального увеличения количества транзакций с помощью платежных карточек и бесконтактных устройств Приватбанк в ночь на 13 января будет проводить меры по увеличению мощностей систем банка.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Предполагается, что воспользоваться услугами банка нельзя будет в течение четырех часов. За это время планируется повысить качество работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

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