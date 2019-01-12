13 января Приватбанк приостановит операции по картам
Сегодня, 02:41
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Из-за потенциального увеличения количества транзакций с помощью платежных карточек и бесконтактных устройств Приватбанк в ночь на 13 января будет проводить меры по увеличению мощностей систем банка.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Предполагается, что воспользоваться услугами банка нельзя будет в течение четырех часов. За это время планируется повысить качество работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.
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