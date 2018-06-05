В Нацбанке рассказали о миллиардных убытках от перехода на новый стандарт отчетности

Переход банков с января 2018 года на 9-й стандарт Международной финансовой отчетности (МСФО 9) добавил 10 млрд грн к убыткам банков прошлых лет.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), передает finclub.

По информации НБУ, переклассификация и ретроспективная переоценка активов при первом применении МСФО 9 добавила миллиардные убытки прошлых лет, уменьшив балансовый капитал банков.

Так, по оценкам регулятора, наибольший негативный эффект от перехода на новый стандарт ощутили: Укрэксимбанк – около 4,9 млрд грн, Приватбанк – 1,7 млрд грн, Сбербанк -1,2 млрд грн, ОТП Банк -0,5 млрд грн, Укрсоцбанк -0,35 млрд грн, УкрСиббанк -0,3 млрд грн, Альфа-Банк -0,23 млрд грн и другие.

Кроме того, НБУ ожидает, что Ощадбанк и другие преимущественно небольшие банки завершат переход на МСФО 9 во II квартале.

Также допускается, что к концу года возможны корректировки уже заявленного эффекта от перехода.

Напомним, ранее НБУ обязал банки перейти на международный стандарт финансовой отчетности-9 Финансовые инструменты с 1 января 2018 года, что предполагает изменение плана счетов и доработку программных комплексов банков, а также обновление правил учета и отчетности.

21 декабря в НБУ заявили, что единая система финансовой отчетности будет внедрена для финансового рынка с 2019 года.

Кроме того, Нацбанк решил до 30 июня не наказывать банки за нарушения нормативов и правил отчетности, вызванные изменением оценки финансовых инструментов в соответствии со стандартом МСФО 9.