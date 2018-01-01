Злата Симоненко

Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
Унизительный прогноз Fitch, в Украине заработало 4G и беспилотный Lanos.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
Международные и российские переработчики сои продолжают упорную борьбу на законодательном уровне за украинское сырье. Следующая парламентская неделя покажет, кто выиграл - они или Украина?
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
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