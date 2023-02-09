Если землетрясение произойдет в Украине: выдержат ли наши дома 9 февраля, 09:39 Эксклюзив NV

Учитывая то, что сейчас происходит в Турции и Сирии, многие украинцы задумываются над вопросом, а может ли у нас произойти подобное. Для ответа нужно разобраться в том, что такое землетрясение и может ли оно вообще произойти в Украине.

Сейсмичность — это склонность территории к землетрясениям. В Украине силу толчков и колебаний во время землетрясений принято измерять по 12-балльной шкале интенсивности, также часто используют магнитуду (силу землетрясения от 0 до 9,9), потому что ее фиксируют сейсмографы, а интенсивность определяют по силе разрушений.



Видео дня

Мало кто знает, но у нас достаточно много сейсмоактивных зон. В связи с чем разработан проект ГСН (государственные строительные нормы) — «Строительство в сейсмических районах. Основные положения ГСН В.1.1−12:202Х» (вместо действующего, но уже устаревшего ГСН В.1.1−94), согласно которому в Украине устанавливаются следующие сейсмозоны:

Инфографика: предоставлено автором

Розовым и желтым выделены сейсмоактивные зоны, на которых велика вероятность землетрясений и в которых при проектировании новых зданий и сооружений применяются специальные требования к проектированию, а соответственно и к строительству на этих территориях.

В других же зонах требования к сейсмостойкости не применяются, и это может стать проблемой, если эти зоны сдвинутся, или при землетрясениях в зонах, где они вообще не предусматривались.