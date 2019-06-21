Зеленый свет для бизнеса? Как прошла вчерашняя встреча с президентом Сегодня, 16:00 Цей матеріал також доступний українською

Приоритеты президента повторяют ожидания бизнеса, но важно понимать алгоритмы, шаги, благодаря которым они будут воплощаться



На вчерашней встрече бизнес-ассоциаций с Владимиром Зеленским собралось более 800 гостей — директоров компаний, владельцев бизнеса, представителей отраслевых объединений, экспертов и дипломатов. Такой высокий интерес не вызывает удивления — ведь это, по сути, первая встреча новоизбранного Президента и его команды с бизнесом такого масштаба. Показалось, что большинство посетителей пришли на это мероприятие, чтобы составить первое впечатление о господине Зеленском на посту главы государства и понять, чего ожидать в ближайшем будущем.

Первое, что привлекло внимание — хороший уровень подготовки господина Зеленского и его команды к выступлению и общению с аудиторией, внимание и фиксация всех комментариев бизнеса. И атмосфера была действительно более неформальной — например, в знак солидарности с одним из спикеров президент снял галстук, некоторые гости сидели прямо на ступеньках в конце зала, а спикеры позволяли себе шутить, хотя в целом говорили все же серьезно.

Приятно было убедиться, что есть понимание того, что государство должно быть сервисом для бизнеса, а не надзирателем, что сохранится курс на дерегулирование, демилитаризацию органов, взаимодействующих с бизнесом и которым не свойственна эта функция, демократию и окончательный отход от советских реалий.

Многое из того, что сказал на встрече господин Зеленский дает надежду, бизнес в целом поддерживает тот указатель, который президент с командой сами себе подготовили. Приятно было убедиться, что есть понимание того, что государство должно быть сервисом для бизнеса, а не надзирателем, что сохранится курс на дерегулирование, демилитаризацию органов, взаимодействующих с бизнесом и которым не свойственна эта функция, демократию и окончательный отход от советских реалий. К тому же, президент сообщил об отмене более сотни морально устаревших президентских указов, в частности, были отменены высокие штрафы за нарушение кассовой дисциплины, минимальный размер оплаты услуг нотариусов и прочее, чего давно ждали предприниматели. Надеемся, это облегчит жизнь бизнесу и улучшит уровень услуг и сервисов.



Собственно, мы в основном довольны тем, что услышали. Приятно, что приоритеты президента повторяют ожидания бизнеса, но важно понимать конкретные алгоритмы, шаги, благодаря которым они будут воплощаться. Бизнесу уже не раз приходилось слышать громкие обещания, но слова — это только половина дела. Мы, безусловно, готовы всячески поддерживать изменения и предоставить аванс доверия новой команде. Но с осени, после того, как будет избран новый парламент, уже начнется реальный запрос на результаты.

Со своей стороны, мы выразили базовые ожидания и еще раз обозначили те горячие вопросы, которые на данный момент беспокоят бизнес-сообщество. Для дальнейшего развития стране необходимы такие обязательные основания как макроэкономическая стабильность (продолжение сотрудничества с МВФ и начатых в стране структурных реформ, обеспечение независимости НБУ, обеспечение независимости рыночных регуляторов), справедливая судебная система, надежные правоохранительные органы, которые работают на защите верховенства права. Эти ТОП-3 приведут к более ощутимой борьбе с коррупцией.

Актуальные вопросы для бизнеса сейчас — это и борьба с теневой экономикой, и вопросы безопасности, и решение проблем и устранение «узких мест» в инфраструктуре, и мощный запрос на снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и давления на легальный бизнес, принятие Трудового кодекса и урегулирование проблем с трудоустройством иностранцев, внедрение рынка земли путем принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и многое другое.

Поскольку Ассоциация присутствует не только в Киеве, мы озабочены также и вопросами регионов. Общими проблемами для всех регионов является назначение новых руководителей областей, продолжение реформ децентрализации, состояние дорог, давление силовых структур на бизнес, объемы контрабанды, демонополизация газового и энергетического рынков.

Западный регион больше всего беспокоят вопросы пограничной инфраструктуры, квоты на пересечение границы грузовыми автомобилями, своевременное возвращение НДС. На востоке и юге на первый план выходят проблемы экологии — выбросы от предприятий в Днепре и опасные вещества в водах Черного моря. Прифронтовые зоны не имеют должного авиасообщения, невозможность получения финансирования на развитие бизнеса (отсутствие государственных программ). Необходимо стимулирование экономического развития для дальнейшего восстановления региона.

Собственно, это все и было озвучено президенту и, надеемся, услышано и принято во внимание. Важно, чтобы такие встречи и в дальнейшем проводились на регулярной основе, чтобы бизнес мог оказывать апдейт президенту и его команде по актуальным проблемам, а также обратную связь относительно изменений и реформ в стране, первые ласточки которых мы надеемся увидеть уже к концу года.