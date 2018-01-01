Всеволод Севастьянов

Цифры. Они говорят сами за себя: в мировом рейтинге Украина находится на 76 месте по легкости ведения бизнеса.
В марте мы подписали договора с аэропортами Борисполь и Львов о начале полетов в Украину.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
В последнем выпуске журнала Новое время вышло семь советов о том, как быстро и качественно обеспечить экономический рост в стране в 7%.
Мы в IMF Group Ukraine прогнозировали что долларовый ВВП Украины вырастет на двузначную цифру в долларовом исчислении за 2017 год - и получили очень много скептических комментариев по этому поводу от коллег.
Зачем банкирам следить за людьми, чтобы знать сколько денег выдать и какие услуги предложить клиенту.
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