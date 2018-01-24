Почему Кабмин зaкрепляет монополию облгазсбытов

На фоне нестабильной экономической ситуации и перманентных политических скандалов Министерство энергетики готовит очередную схему обеспечения сверхприбыли для олигархических монополий за счет государственных предприятий.

При этом у государства ограниченные возможности контролировать выполнение этими монополиями своих обязательств. Это, несомненно, должно улучшить настроение Дмитрию Фирташу в такой непростой для него период ожидания приговора суда. Времени, чтобы предотвратить это, осталось мало – до 1 апреля.

Частичные посткоммунистические реформы

Эксперт Всемирного банка Джоэль Гельман, изучая опыт переходных экономик бывшего социалистического лагеря, еще в середине девяностых заметил одну очень интересную особенность, которую он назвал теорией частных посткоммунистических реформ (partial post-communist reforms).

До Гельмана практически аксиоматической была мысль о том, что главной угрозой для завершения рыночных реформы является вероятный протест уязвимых групп населения, которые от таких реформ могут потерять больше, оказавшись за чертой бедности. Соответственно политики, калькируя свои шансы переизбираться, в результате могут свернуть реформы, чтобы не «дразнить" избирателей.

Однако Гельман, опираясь на самый опыт посткоммунистических стран, высказал иную позицию. По его мнению, опасные для реформ не большие толпы обездоленных граждан, кричащие: "Назад!", а, наоборот, небольшие группки очень богатых людей, которые будут шептать политикам на ушко: "Давайте не будем спешить".

Хоть на время выхода статьи слово "олигарх" еще не вошло в широкий публичный и научный обиход, однако ученый имел в виду именно эти новые бизнес-элиты, которые в переходном трансформационном периоде получили привилегированное положение с целью обеспечения надлежащего функционирования поезда экономики до тех пор, когда он полностью перейдет на рыночные рельсы. Однако учитывая значительную выгоду для своих монополий, именно олигархи больше заинтересованы в том, чтобы переходный период длился вечно.

Нечто похожее сейчас происходит и в украинской энергетике. Еще в 2015 году Верховная Рада приняла новый закон о рынке природного газа, который должен приблизить Украину к западным стандартам и сформировать полноценный рынок природного газа в Украине, на котором бы существовании честные и прозрачные правила игры, одинаковые для всех. Однако после его принятия, что, очевидно было невыгодным многим влиятельным группам интересов, мы видим постепенный регресс в намерениях государства выполнять им же задекларированные на законодательном уровне цели.

ПСО для монополии

Новейшим примером является проект постановления, подготовленный Минэнергетики о специальных обязанностях субъектов рынка природного газа. В ней регламентируется так называемый режим ПСО – взаимоотношения поставщика природного газа со специальными обязанностями с другими субъектами рынка газа.

Согласно проекту постановления, Укргаздобыча и Черноморнефтегаз обязаны с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2021 года ежемесячно осуществлять продажу природного газа собственной добычи поставщикам в объемах, необходимых для полного обеспечения потребностей бытовых потребителей и религиозных организаций. Также оба предприятия в указанный промежуток времени не имеют права отказать в удовлетворении заявки такого предприятия.

Де-факто, здесь речь идет о том, что структуры государственного Нафтогаз Украины хотят обязать продавать газ газсбытам, причем количества и объемы закупленного газа определяют газсбыты, а их задолженность по уплате за предыдущие поставки газа отнюдь не является препятствием для подачи новых заявок. Это все формально делается с целью обеспечить бесперебойное снабжение природного газа жителям Украины в условиях еще до конца не сформировавшегося рынка природного газа. Однако стоит помнить, что газсбыты – это предприятия, аффилированные с облгазами, три четверти которых контролирует олигарх Дмитрий Фирташ. Поэтому именно он и станет главным бенефицаром данного постановления.

Нетронутый посредник

Подобные решения правительства вызывают обеспокоенность не только в Украине. В частности, в конце прошлой недели Янез Копач, глава Секретариата Энергетического Сообщества, прислал по проекту постановления ПСО письмо вице-премьеру Кистиону. Акценты выводов, содержащихся в письме, являются однозначными и прямолинейными, подчеркивают полное невыполнение Украиной взятых на себя обязательств в осуществлении про-европейских реформ в энергетике. В письме прямо говорится, что проект постановления юридически закрепляет монополию облгазов. Трехлетний срок предлагаемого режима ПСО определяется как слишком длинный, к тому же подчеркнуто отсутствие механизмов по возможности его досрочного прекращения.

Можно выделить три основных негатива предлагаемого режима наложения специальных обязанностей.

Во-первых, гарантированное снабжение Нафтогазом природного газа газсбытам никак не связано с их добросовестными платежами по своим долгам, которые за прошлый год выросли на 106%, до 20 млрд грн. На государственные компании, такие как Нафтогаз и Укргаздобыча, возлагаются все финансовые риски и убытки. Порядка и источников финансирования для компенсации компаниям затрат на выполнение спецобязательств для госкомпаний тоже пока нету. В результате это сможет привести лишь к увеличению дефицита госбюджета, а также повредить реализации программы 20/20 по увеличению добычи газа Укргазвыдобуванням. Газсбыты взамен получат возможность для увеличения своих доходов в четыре раза в ситуации, когда не будут нести никаких финансовых рисков, выступая посредником между государственными газодобывающими предприятиями и населением.

Во-вторых, не предусмотрено никаких механизмов контроля за тем, действительно ли предоставленный облгазам газ дошел до населения, и не мог ли он быть использован на другие нужды (продан на нужды промышленности). Фактически схема мониторинга процесса выполнения ПСО не предусмотрена вообще. Хотя Секретариат Энергетического Сообщества предлагал предоставить эти функции НКРЕКУ и АМКУ. Однако европейские рекомендации по этому вопросу в тексте постановления учтены не были.

В-третьих, постановление не вписывается в саму логику проевропейских реформ в отечественной энергетике и цементирует существующую монополию облгазов. Этим разрушается вся философия нового закона о рынке газа и устанавливается монополистическая тирания облгазов и аффилированных с ними газсбытов, которые выкручивают людям руки, шантажируя их отключениями газа по неуплатам, которые часто являются следствием не реальных долгов, а очень большого чьего-либо желания их нарисовать.

"Все для людей"

У меня есть очень яркие истории ряда жителей Бобровицкого района Черниговской области, который я посетила прошлой осенью в рамках своей работы с гражданами, иллюстрирующие реалии взаимоотношений между поставщиками газа и гражданами.

Пенсионерке А. дважды отключили газ за мифические долги в размере 759 грн и около 2 тыс грн, который в судах представители местного газ сбыта так и не смогли доказать. Правоту позиции женщины в своем открытом письме подтвердили в НКРЕКУ, черниговское подразделение АМКУ начало расследование по этому поводу.

Гражданке Б. многодетной матери, воспитывающей 4-х детей в возрасте до 16 лет и инвалиду детства по зрению выписали штраф почти 10 тыс. Грн. Причина – работники газсбыта при проведении проверки установили, что при зажигании одной конфорки счетчик не считает кубы. В дальнейшем газсбыт вообще отказывался предоставить к ознакомлению детальный расчет и акт проведенной экспертизы счетчика.

Ситуация с гражданкой В. просто фантастическая. За прошлый отопительный сезон ей насчитали летний долг размером около 2300 грн, при том, что в газсбыте параллельно признают, что она не использовала около 3300 грн субсидии.

Я убеждена, что подобные истории распространены и в других уголках Украины. Поэтому пытаться создавать руками Кабмина еще большие преференции для облгазсбытов выглядит просто издевательством над бытовыми потребителями природного газа и самоубийством для государственных финансов. Надеемся, что самоубийц в Правительстве меньшинство.

Помнить о рынке

И еще очень хочется надеяться, что наши чиновники не будут терять с радаров основные ориентиры, а именно потребность в создании полноценного рынка без затянутых переходных периодов с недостатком государственного контроля за их бенефициарами. Ведь именно функционирующий рынок с реальной конкуренцией должен способствовать улучшению качества предоставления услуг всех субъектов хозяйствования, стремиться остаться на этом рынке.

Вместо этого мы видим противоположную тенденцию: вместо того, чтобы развиваться вместе со всем государством и становиться его экономическим локомотивом, начав наконец вкладывать накопленные деньги в эту страну, олигархические структуры выводят средства на оффшоры и хотят заморозить весь процесс изменений, лишь бы как можно дольше продержался их Ancien Regime.