Антрацитовый Оскар

Джордж Оруэлл говорил, что журнализм – это когда вы печатаете информацию, которую кто-то бы очень не хотел публиковать, а все остальное – это лишь пиар.

Журналисты польского издания Dziennik.Pl., независимо от того, слышали ли они когда-нибудь эту фразу известного британского писателя, блестяще справились со своей профессиональной миссией. Герой одного из их расследований, наживавшийся на нелегальной торговле антрацитом из Донбасса, был включен в американские санкционные списки.

Прошлой осенью корреспонденты Dziennik.Pl., используя материалы ряда украинских изданий (biz.liga.net, censor.net и др.), исследовали схему продажи антрацита в Польшу транзитом через Россию. Руководство так называемой ЛНР получает за это сверхприбыли и использует эти дополнительные средства для финансирования сепаратизма на востоке Украины.

В свое время на эту тему в НВ выходила статья "Реинтеграционная безнаказанность". В фокус расследования попала трейдинговая фирма Doncoaltrade. Главным акционером и президентом компании является некий Александр Мельничук. Он известен тем, что ранее был заместителем "министра энергетики ЛНР". По документам его совладельцем является Роман Зюков. Это сын бывшего регионала и заместителя министра энергетики в нескольких правительствах, как до Революции Достоинства, так и после.

Сама схема продажи угля стала возможной из-за пробелов в нормативных документах. Принятый в 2014 году запрет на импорт товаров в ЕС касался только Крыма и Севастополя, и никак не охватывала территорию Донбасса. К тому же, Doncoaltrade еще в 2013 году был освобожден от уплаты акцизного сбора польским министерством финансов.

Расследование не прошел бесследно. Александр Мельничук и его брат Сергей попали в обновленный санкционный список. Новый список состоит из 21-го лица и 21-й компании, попадающих под санкции США с запретом въезда и замораживанием их активов. Кроме Doncoaltrade в список санкций за нелегальную торговлю с Донбассом попали также такие предприятия, как Угольние технологии, Внешторгсервис и Газ-альянс.

Как видим, в современном мире огромную роль в раскрытии масштабных финансово-экономических преступлений играют независимые журналисты, и этот случай – лишь подтверждение общего правила.

Для Украины же это событие является безусловной победой. Существование подобного бизнеса, построенного на грязных схемах, когда украинские полезные ископаемые вывозят из страны для перепродажи на европейских рынках. В свою очередь такие схемы дают возможность сепаратистам инвестировать в войну на востоке. Такая ситуация является угрозой для национальной безопасности государства.

Разоблачение и внесение в санкционные списки таких компаний – это сигнал для оккупанта и его боевиков, что мир следит за ситуацией и не прощает откровенный грабеж. Только такими методами, когда мы открыто говорим о подобных схемах, возможно постепенное уменьшение экономической выгоды для всех бенефициаров войны. Благодаря этому мы становимся на шаг ближе к завершению гибридной войны, искусственно отделившей часть нашей страны.

Однако подобные ситуации вызывают ряд вопросов к украинским правоохранительным органам. Почему журналисты дружественной к нам страны-соседа оказываются более эффективными в обнаружении и донесении информации о лицах, к которым следует применять экономические ограничения, чем ответственные украинские институты?

А теперь хочу напомнить несколько цифр. В этом году в очередной раз были увеличены расходы из бюджета на силовые структуры.

В частности, расходы на СБУ за 2016-2018 гг. выросли на 2 млрд грн – с 5,83млрд до 7,99 млрд грн. Это та самая СБУ, которая должна была расследовать схему Doncoaltrade.

Еще более весомым является увеличение финансирования Генеральной прокуратуры Украины – аж на 4 млрд грн. За 2016-2018 гг. расходы на это ведомство выросли с 3,12 млрд до 7,16 млрд грн. И это та самая ГПУ, которая должна была подать фамилию Мельничука и других бенефициаров Doncoaltrade в санкционный список США.

В таком случае возникает логичный вопрос: а может эти дополнительные шесть миллиардов грн выделенные СБУ и ГПУ лучше потратить на гонорары нашим или польским журналистам? Или основать национальное гран-при "Мировые журналисты расследуют украинскую коррупцию" с соответствующим призовым фондом? Хорошая идея, стоит задуматься. Может получиться не менее зрелищно и пышно, чем церемония награждения Оскара. По крайней мере тогда польза от потраченных денег будет больше.