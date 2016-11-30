Владимир Власюк
Владимир Власюк
директор ГП Укрпромвнешэкспертиза, председатель комитета по промышленной модернизации при ТПП Украины, к.э.н.  
Что промышленники ожидают от Нацбанка
С точки зрения экономической практики и теории, Нацбанку нужно бороться за снижение учетной ставки. 0
Влияние отмены беспошлинного ввоза товаров в США

В США решили приостановить действие режима беспошлинного ввоза товаров из Украины на 120 дней Решение приняла Администрация президента США Дональда Трампа.

04 января, 15:00
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Экономика чернозема

При каких условиях сельское хозяйство станет опорой устойчивого экономического роста в Украине

30 ноября 2016, 18:04
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Почему металлургия остается важной

Мы последние 20 лет много говорим о металлургии. Потому что объективно она остается важней отраслью в стране

06 июня 2016, 12:52
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Владимир Власюк

директор ГП Укрпромвнешэкспертиза, председатель комитета по промышленной модернизации при ТПП Украины, к.э.н.  

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