Владимир Костерин

С 2015 года поколение Z переходит в рабочую силу. Они бросают вызов тому, как мы работаем, и предъявляют новые требования к рабочей силе, которая уже состоит из четырех поколений.
Задача реформы, как ни странно, не заставить чиновников страдать. Задача состоит в том, чтобы государство закупало честно, прозрачно и эффективно.
Вступили в силу правила прозрачной продажи государственного и коммунального имущества со значительной долей государственного капитала.
Внеконкурсная продажа лицензий на добычу нефти и газа по заниженной стоимости – вопрос не достойный общественного внимания. Именно так считает судья Окружного административного суда г. Киева.
Наверное, вы не слышали, что украинские программисты разработали полностью анонимную криптовалюту, и она вошла в топ-10 мировых криптовалют с повышенной анонимностью по капитализации.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
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