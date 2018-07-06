Виталий Трубаров

В новом законе О валюте и валютных операциях нам разрешили все. Как разрешили? Написали, что с момента, когда закон вступит в силу, мы имеем права.
Примерно на месяц хватит запасов хлора у водоканалов, чтобы обеспечить обеззараживание питьевой воды.
В новом законе О валюте и валютных операциях нам разрешили все. Как разрешили? Написали, что с момента, когда закон вступит в силу, мы имеем права.
В переводе с китайского название Китай значит Срединное государство. Это говорит, о том, что китайцы испокон веков себя считали центром всего мира.
Сначала история из недавней практики, которая объясняет, зачем вообще переводить неповоротливую, зарегулированную и, в принципе, уже и так неплохо работающую махину, как земельные аукционы, в электронный формат.
Страсти по экс-главе Минфина Александру Данилюку немного улеглись, и теперь можно поговорить о его увольнении спокойно.
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