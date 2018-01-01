Виктория Мельниченко

Основные макроэкономические прогнозы на 2018 год сделаны еще несколько месяцев назад: принят государственный бюджет Украины, рассчитан ожидаемый рост ВВП, уровень инфляции.
Кубив предлагает передать ряд функций НБУ по монетарной политике совету по финстабильности. И еще просит ключ от квартиры, где деньги лежат.
Недавно мне довелось побывать на записи программы "Территория свободы" на белорусском оппозиционном канале Belsat.tv.
Основные макроэкономические прогнозы на 2018 год сделаны еще несколько месяцев назад: принят государственный бюджет Украины, рассчитан ожидаемый рост ВВП, уровень инфляции.
Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник, 5 февраля упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%.
В Украине жилищно-коммунальные услуги – сплошная головная боль, причем и по цене, и по качеству.
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